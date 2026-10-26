दिवाळीसाठी एसटीच्या जादा गाड्या
सातारा, ता. २६ : दिवाळीच्या सणासाठी गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सातारा विभागाने जादा एसटी गाड्यांचे नियोजन केले आहे. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी सातारा शहरातून, तसेच जिल्ह्यातील विविध आगारांतून दीडशेहून अधिक जादा गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
दिवाळीच्या काळात पुणे, मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांतून नागरिक मोठ्या संख्येने आपल्या गावी येतात, तसेच सणानिमित्त पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही वाढते. या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी अतिरिक्त गाड्यांचे नियोजन केले आहे. सातारा- स्वारगेट आणि स्वारगेट- सातारा या मार्गावरही जादा गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. पुणे आणि सातारा दरम्यान प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांसह विद्यार्थी व इतर प्रवाशांना याचा फायदा होणार आहे. याशिवाय सातारा आणि जिल्ह्यातील विविध डेपोतून रत्नागिरी, चिपळूण, सिंधुदुर्ग यांसह राज्यातील विविध ठिकाणी जादा गाड्या धावणार आहेत. सातारा विभागाच्या नियोजनानुसार दिवाळीच्या गर्दीच्या कालावधीत या गाड्या टप्प्याटप्प्याने सोडण्यात येणार आहेत. प्रवाशांची संख्या आणि मागणी लक्षात घेऊन गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या सणाला प्रवाशांनी एसटीने प्रवास करण्याचे आवाहन एसटी प्रशासनाने केले आहे.
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कोट -
दिवाळीच्या सणात प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन सातारा विभागातून जादा एसटी गाड्यांचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यांतर्गत, परजिल्हा व कोकण भागात सोडण्यात येणारे एसटी सेवेचा प्रवाशांनी लाभ घ्यावा.
- ज्योती गायकवाड, विभाग नियंत्रक
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