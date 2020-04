संसर्ग रोखण्यासाठी 'फेस टच अलर्ट ऍप' 

पुणे : संगणक किंवा मोबाईलद्वारे 'वर्क फ्रॉम होम'चा अवलंब करणाऱ्यांसाठी प्रसाद सेठ या संगणक अभियंत्याने 'फेस टच अलर्ट ऍप' विकसित केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे 'लोकांनी चेहऱ्याला सारखा स्पर्श करू नये'. परंतु, नेहमीच्या सवयीमुळे चेहऱ्याला अनेकदा स्पर्श होतो. हा स्पर्श टाळण्यासाठी सूचना देणारे हे ऍप विकसित करण्यात आले आहे.

विकसित करण्यात आलेले हे ऍप पूर्णपणे मोफत आहे. ऍप मुळे चेहऱ्याजवळ हात गेल्यास 'नो, नो' अशा प्रकारची सूचना तुमच्या लॅपटॉप किंवा मोबाईल मधून देण्यात येते, अशी माहिती सेठ यांनी दिली. ते म्हणाले,"आपल्या शिक्षणाचा समाजासाठी काही उपयोग व्हावा म्हणून मी हे ऍप विकसित केले. यामध्ये वापरकर्त्याला चेहऱ्याला हात लावण्यापूर्वी सूचना मिळेल पण त्याचबरोबर किती वेळा हात लावला, किती वाजता लावला याचे संपूर्ण नोंद ठेवण्यात येणार आहे.'' या ऍपमुळे कोरोना विषाणूच्या संसर्गाला काही प्रमाणात का होईना आळा बसेल असा विश्वास सेठ यांनी व्यक्त केला आहे. https://t.co/1mA0UmzcF8 या संकेतस्थळावर हे ऍप उपलब्ध आहे.



