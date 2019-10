महिलेची 5 लाखांची फसवणूक करणाऱ्या फेसबुक फ्रेंडला दिल्लीत अटक

पुणे : फेसबुकद्वारे महिलेशी पंधरा दिवसांमध्ये मैत्री वाढवून तिला महागडे गिफ्ट पाठविल्याचा बहाणा करुन महिलेस तब्बल पाच लाख रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या आरोपीस सायबर पोलिसांनी दिल्लीतून अटक केली. आरोपीने याच पद्धतीने आणखी महिलांची फसवणूक केली असण्याची शक्‍यता पोलिसांनी व्यक्त केली. जॉन वनलरअता (रा. चाणक्‍य प्लेस, नवी दिल्ली) असे अटक केलेल्या संशयित आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी महिला खडकी येथे राहतात. त्यांच्याशी सप्टेंबर महिन्यान मारीओ जॉन्सन या बनावट नावाने आरोपीने फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून त्यांच्याशी मैत्री केली. त्यानंतर महिलेशी संपर्क वाढवून तिचा विश्‍वास संपादन केला. दरम्यान, त्याने महिलेस तिच्या वाढदिवसानिमित्त महागडे गिफ्ट पाठविल्याचे सांगितले. त्यानंतर महिलेला दुसऱ्या अनोळखी व्यक्तीचा फोना आला, त्याने महिलेच्या नावाने पार्सल आले असून ते प्राप्त करण्यासाठी काही रक्कम त्यांनी पाठविलेल्या बँकखात्यामध्ये जमा करण्यास सांगितले. त्यानंतर महिलेशी सातत्याने संपर्क ठेवून महिलेकडून तब्बल पाच लाख रुपये उकळले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली. या प्रकरणाचा सायबर पोलिसांनी गांभीर्याने तपास करुन तांत्रिक विश्‍लेषण केले. त्यामध्ये जॉन वनरलअता हा दिल्ली येथे असल्याचे पोलिसांना समजले. त्यानुसार पोलिसांनी गुरूवारी रात्री साडे अकरा वाजता दिल्लीतील चाणक्‍य प्लेस परिसरामध्ये जाऊन त्यास अटक केली. दिल्लीतील द्वारका न्यायालयाने त्यास चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिस निरिक्षक मच्छिंद्र पंडित, सहायक पोलिस निरिक्षक गंगाधर घावटे, पोलिस कर्मचारी राजकुमार जाबा, दिपीका मोहीते, बाबासाहेब कराळे व शाहरूख शेख यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

