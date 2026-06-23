पुणे

फडतरे नॉलेज सिटीच्या विद्यार्थ्यांचे यश

फडतरे नॉलेज सिटीच्या विद्यार्थ्यांचे यश
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वालचंदनगर, ता. २३ : कळंब (ता. इंदापूर) येथील फडतरे नाॅलेज सिटीमधील इंजिनिअरिंग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी व डी.फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेमध्ये घवघवीत यश मिळविले. इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाचा ९१ टक्के व फार्मसीचा ८८ टक्के निकाल लागला.
कळंब येथील फडतरे नॉलेज सिटीअंतर्गत कार्यरत असलेल्या बाबासाहेब फडतरे इंजिनिअरिंग ॲंड टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयातील प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. इंजिनिअरिंग महाविद्यालयाचा निकाल ९१ टक्के लागला आहे. प्रथम वर्षामध्ये सौरभ अनिल देवकाते याने प्रथम, मीनाक्षी बजरंग पांढरे हिने द्वितीय व प्रज्वल सतीश चव्हाण याने तृतीय क्रमांक मिळविला. द्वितीय वर्षामध्ये काॅम्यप्युटर इंजिनिअरिंग शाखेतून अभिज्ञ विकास धायगुडे, मॅकेनिकल इंजिनिअरिंग शाखेतून सौरभ महादेव नरसाळे, ई.ॲन्ड टी.सी. इंजिनिअरिंग शाखेतून प्रथम क्रमांक दिक्षा बापूराव डाेंबाळे, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग शाखेतून श्रीपाद विनायक वनारसे, सिव्हिल इंजिनिअरिंग शाखेतून तुषार अण्णा जाधव व संकेत सुमंत नलवडे यांनी प्रथम क्रमांक मिळविले. तृतीय वर्षामध्ये ई.ॲन्ड टी.सी. इंजिनिअरिंग शाखेतून समृद्धी सुनील सावंत, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग शाखेतून निखिल सुदाम कुताळ यांनी प्रथम क्रमांक पटकावले.
तसेच, कै. लक्ष्मीबाई फडतरे फार्मसीच्या डी. फार्मसीचा निकाल ८८ टक्के लागला. प्रथम वर्षामध्ये सविता पावलकर हिने प्रथम, अमृता जाधव हिने द्वितीय, निकिता गावडे हिने तृतीय क्रमांक पटकावला. डी. फार्मसीच्या द्वितीय वर्षामध्ये चांदणी मोरे हिने प्रथम, अहिल्या वाघमोडे हिने द्वितीय व शारदा गायकवाड हिने तृतीय क्रमांक पटकावला.


फडतरे नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष उत्तम फडतरे, सचिव दत्तात्रेय फडतरे, फार्मसीचे प्राचार्य प्रवीण उत्तेकर, इंजिनिअरिंगच्या प्राचार्य डॉ. सोनाली देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

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