पुणे

Cyber Crime: सायबर फसवणुकीसाठी बोगस खाते; ५९,५०० रुपयांची ऑनलाइन लूट, लोणी काळभोर पोलिसांकडून गंभीर गुन्हा नोंद

सायबर फसवणुकीसाठी बोगस खाते उघडून ५९,५०० रुपयांची ऑनलाइन लूट; लोणी काळभोर पोलिसांकडून गंभीर गुन्हा नोंद, रॅकेटमधील इतर धागेदोऱ्यांचा शोध सुरू
Cyber Crime

Investigators are probing a wider cyber fraud network after suspicious transactions worth ₹59,500 were traced to the account.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणी काळभोर : सायबर गुन्हेगारांना बँक खात्यांची सुविधा उपलब्ध करून देत ऑनलाइन फसवणुकीची रक्कम स्वीकारून ती पुढे हस्तांतरित केल्याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी एका व्यक्तीविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Cyber Crime
Cyber Fraud
cyber cell alert
cyber attack
cyber police
cyber news
cyber cirme in pune
cyber police investigation
Cybercrime targeting Indians abroad
cyber crime prevention measures
cyber attacks prevention
cyber crime reporting in India
cyber crime prevention education