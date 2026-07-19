Cyber Crime: सायबर फसवणुकीसाठी बोगस खाते; ५९,५०० रुपयांची ऑनलाइन लूट, लोणी काळभोर पोलिसांकडून गंभीर गुन्हा नोंद

लोणी काळभोर : सायबर गुन्हेगारांना बँक खात्यांची सुविधा उपलब्ध करून देत ऑनलाइन फसवणुकीची रक्कम स्वीकारून ती पुढे हस्तांतरित केल्याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी एका व्यक्तीविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे. .या प्रकरणात एका नागरिकाची ५९ हजार ५०० रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याचे तपासात उघड झाले असून, सायबर फसवणुकीच्या साखळीतील आणखी धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे..याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या सायबर विभागातील पोलीस शिपाई योगेश सुभाष पाटील यांनी सरकारतर्फे फिर्याद दाखल केली आहे. त्यावरून गर्टसिंग भाटिया (रा. विठ्ठल मंदिर परिसर, लोणी काळभोर) याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८ (४), ३१९ (२) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (सी) व ६६ (डी) अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..पोलस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ ते २६ मार्च २०२६ या कालावधीत आरोपीने "Nirnkar Interior Pro-Jacky" या नावाने अॅक्सिस बँकेत खाते उघडले. या खात्याचा वापर ऑनलाइन फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम स्वीकारण्यासाठी व ती पुढे विविध खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तपासादरम्यान या खात्यातून ५९ हजार ५०० रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, त्याद्वारे एका नागरिकाची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..या प्रकरणी १८ जुलै २०२६ रोजी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अद्याप आरोपीला अटक करण्यात आलेली नसून, त्याचा तसेच या रॅकेटमधील इतर साथीदारांचा शोध सुरू आहे..याप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीपकुमार पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) नंदकुमार कोळी हे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत. सायबर फसवणुकीसाठी बँक खाती उपलब्ध करून देणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू असल्याचे सांगत, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार अथवा ऑनलाइन फसवणुकीची माहिती तातडीने सायबर पोलिसांना देण्याचे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीपकुमार पवार यांनी नागरिकांना केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.