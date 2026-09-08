Pune Crime : 'कुराश' खेळांच्या बनावट प्रमाणपत्रांचे रॅकेट राज्यभर पसरलेले; एक हजाराहून अधिक बोगस प्रमाणपत्रे वाटली

पुणे - कुराश या खेळांची बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून खेळाडू आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या रॅकेटची व्याप्ती राज्यभर असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. कुराश असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या ११ वर्षांत तब्बल एक हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वाटले आहेत..बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाच्या विविध विभागांत किती जणांनी नोकऱ्या मिळवल्या, याची पडताळणी आता पुणे पोलिस करत आहे. त्यामुळे केवळ पुणे पोलिस दलातील १९ जणांपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नसून, राज्यातील विविध शासकीय भरती प्रक्रियांपर्यंत या रॅकेटचे धागेदोरे पोहोचण्याची शक्यता आहे. गुन्हे शाखेच्या अप्पर पोलीस आयुक्त तेजस्वी सातपुते यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी गुन्हे शाखेचे उपायुक्त गौहर हसन उपस्थित होते..या गुन्ह्यात ‘महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशन’चे अध्यक्ष अंकुश नागर आणि सचिव शिवाजी साळुंखे यांना गुन्हे शाखेने अटक केली. आरोपींनी कुराश खेळांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी न झालेल्या व्यक्तींना खेळाडू असल्याचे दाखवून प्रमाणपत्रे दिली. प्रमाणपत्रे वापर राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील भरती प्रक्रियेत केल्याची शक्यता आहे. शासनाच्या विविध विभागांतील भरतीत खेळाडूंसाठी ५ टक्के आरक्षण आहे. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर झाला का, याचा तपास पोलिस करत आहेत..प्राथमिक तपासात शहर पोलिस दलातील भरतीत अशा प्रमाणपत्रांच्या आधारे १९ उमेदवारांनी खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी १० जण प्रशिक्षणासाठी गेले आहेत, तर अन्य नऊ जणांचे प्रशिक्षण अद्याप सुरू झालेले नव्हते. भरती प्रक्रियेदरम्यान या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची क्रीडा विभागाकडून पडताळणी करण्यात आली होती आणि त्यांना मान्यताही देण्यात आली होती. त्यामुळे प्रमाणपत्रांची पडताळणी नेमकी कोणत्या आधारावर करण्यात आली, याचाही तपास केला जाणार आहे..काही स्पर्धा केवळ कागदोपत्री दाखवण्यात आल्या -या प्रकरणात काही स्पर्धा प्रत्यक्ष झाल्याचे तपासात समोर आले आहे; मात्र, काही स्पर्धा केवळ कागदोपत्री दाखवण्यात आल्या. त्यामुळे प्रत्येक प्रमाणपत्र स्वतंत्रपणे तपासण्यात येणार आहे. संबंधित स्पर्धा प्रत्यक्ष कुठे आणि कधी झाल्या, त्यामध्ये कोण सहभागी झाले, निकाल काय होता, तसेच प्रमाणपत्रे देताना कोणती प्रक्रिया पाळण्यात आली, याची माहिती पोलिसांकडून संकलित केली जात आहे. प्रमाणपत्रांचा वापर केवळ पोलिस भरतीपुरता मर्यादित नसून राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील वर्ग एक आणि वर्ग दोनसह अन्य पदांच्या भरतीतही झाला असण्याची शक्यता आहे..प्रत्येक प्रमाणपत्राची होणार तपासणी -गेल्या तीन वर्षांत वाटप झालेल्या १ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रांचा तपशील मिळवून त्यातील प्रत्येक प्रमाणपत्राची पडताळणी केली जाणार आहे. तपासात महाराष्ट्रातील संबंधित संघटना ही राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेशी संलग्न असणे अपेक्षित असताना तसे नसल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. असे असतानाही संबंधित संस्थेकडून खेळाडूंना प्रमाणपत्रे कशी देण्यात आली आणि त्या प्रमाणपत्रांना शासकीय भरती प्रक्रियेत मान्यता कशी मिळाली, याचा तपास सुरू आहे..याचा होणार तपास -- बनावट प्रमाणपत्रांचे रॅकेट नेमके कशा पद्धतीने चालवले जात होते- त्यासाठी कोणत्या व्यक्तींची मदत घेतली जात होती- स्पर्धा कागदोपत्री दाखविण्यासाठी कोणती कागदपत्रे तयार केली जात होती- प्रमाणपत्रांना शासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी कोणत्या स्तरावर प्रयत्न झाले- स्पर्धा प्रत्यक्ष कुठे आणि कधी झाल्या- त्यामध्ये कोण सहभागी झाले,- प्रमाणपत्रे देताना कोणती प्रक्रिया पाळण्यात आली- प्रत्यक्षात किती प्रमाणपत्रांचा वापर सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी झाला- किती जण सध्या शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत..आरोपींची येरवडा कारागृहात रवानगी -पोलिस कोठडीची मुदत संपत असल्याने मंगळवारी दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून ती फक्त महाराष्ट्रापुरती नाही तर देशपातळीवर जाण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत ७१ जणांना प्रमाणपत्र दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तो आकडा १२०० ते १३०० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता असून आरोपींच्या बँक खात्यांची तपासणी करायची आहे. त्यांची टोळी असण्याची शक्यता असून यामध्ये त्यांच्या अन्य साथीदारांचा शोध घ्यायचा असल्याचा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे करण्यात आला..यावेळी, दोन्ही आरोपींचे कोठडीचे हक्क अबाधित ठेवत न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी केली. त्याला बचाव पक्षाने विरोध करत त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार अथवा फसवणुकीतून मिळालेल्या रकमेचे आरोप असतील तर ते बँक खात्यातून होणार नाहीत. यामध्ये, काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मुलांच्या नोकरीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे, काही विशिष्ट लोकांच्या मागे लागून गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. प्रमाणपत्रांची शहानिशा करण्याची जबाबदारी क्रीडा संचालकांची होती त्यामुळे त्यांनाही आरोपी करण्यात यावे, असा युक्तिवाद ॲड. असीम सरोदे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.