Pune Crime : देवाचा अवतार असल्याचे सांगत महिलेवर अत्याचार; भोंदूबाबा ऋषीकेश वैद्यला पिंपरीतून अटक

पुणे - देवाचा अवतार असल्याची बतावणी करून प्रसादातून गुंगीचे औषध देत महिलेवर लैंगिक अत्याचार करून पसार झालेल्या भोंदूबाबाला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने पिंपरीतून अटक केली आहे. आरोपीने महिलेचे आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढून तिला पाठविली असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. आरोपीने अशा प्रकारे इतर महिलांसमवेत गैरकृत्य केल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली..ऋषीकेश श्रीकांत वैद्य (वय ३९, रा. वसई, पालघर) असे अटक करण्यात आलेल्या भोंदूबाबाचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात बलात्कार, धमकावणे आदी कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत, ३५ वर्षीय महिलेने वसईतील माणिकपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली असून, हा गुन्हा तपासासाठी मांजरी पोलिस ठाण्याकडे देण्यात आला आहे. तक्रारदार महिला मूळ पुण्यातील असून, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये समाजमाध्यमांतून तिची ऋषीकेश वैद्यशी ओळख झाली होती..आरोपीने धर्मगुरू असल्याचे भासवून उपासना, ध्यानधारणा शिकविण्याच्या बहाण्याने महिलेला जाळ्यात ओढले. 'मी देवाचा अवतार असून, तू माझी पत्नी आहेस. माझी सेवा केल्यास तुझ्या घरात सुखसंपत्ती येईल,' असे सांगत त्याने महिलेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२३ ला आरोपीने महिलेला मांजरी येथील एका लॉजवर नेले, तिथे प्रसादातून गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्या वेळी भोंदूबाबाने महिलेने आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढली..या घटनेनंतर ११ मे २०२५ त्याने तिला वसईत भेटण्यास बोलावले. तिथे महिलेचे आक्षेपार्ह छायाचित्रे पतीला पाठविण्याची धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार केला. या प्रकाराची वाच्यता केल्यास पतीला गोळ्या घालून ठार मारण्याची धमकी आरोपीने दिल्याचे महिलेने तक्रारीत नमूद केले आहे..सहा एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी -शनिवारी दुपारी कडेकोट बंदोबस्तात ऋषीकेश वैद्यला वानवडी येथील लष्कर न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. आरोपीच्या लैंगिक सक्षमतेची तपासणी करायची आहे. आरोपीने गुन्ह्यात वापरलेली गाडी जप्त करायची आहे. आरोपीने महिलेचे आक्षेपार्ह छायाचित्रे समाजमाध्यमात पाठविली आहेत का? त्याचे आणखी कोणी साथीदार आहेत का? याबाबत तपास करायचा आहे. त्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील कविता कांबळे यांनी केली..आरोपीतर्फे ॲड. साजिद शहा, ॲड. पवन कुलकर्णी, ॲड. रामजी कोथली यांनी बाजू मांडताना आरोपीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आल्याचा युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजांचा युक्तिवाद ऐकून घेत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी बी. एस. जगदाळे यांच्या न्यायालयाने भोंदूबाबा ऋषीकेशला सहा एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..वैद्य याचा पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची चार पथकांकडून शोध घेण्यात येत होता. तो पिंपरी परिसरात असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली. त्यानंतर गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाच्या पथकाने त्याला अटक केली. वैद्य याने आणखी काही महिलांवर अत्याचार केल्याची शक्यता आहे. दैवी शक्तीचा संचार झाल्याची बतावणी करून त्याने महिलेवर अत्याचार केले. अशा प्रकारची कुणाची तक्रार असल्यास महिलांनी पुणे पोलिसांकडे तक्रार द्यावी.- निखिल पिंगळे, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा.