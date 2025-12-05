पुणे

Pune News: लोणी काळभोरमध्ये एक कोटीचा गुटखा जप्त

Fake Gutkha Factory: लोणी काळभोर परिसरात बनावट आरएमडी गुटखा तयार करणारा कारखाना उद्ध्वस्त करत पोलिसांनी तब्बल एक कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी कारखान्याचा मालक व तीन कामगारांना अटक करण्यात आली असून मुख्य आरोपी फरार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : लोणी काळभोर परिसरात गुरुवारी (ता. ४) पहाटे पोलिसांनी छापा टाकून बनावट ‘आरएमडी’ गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू तयार करणारा कारखाना उद्ध्वस्त केला. गुटखा तयार करण्याचे साहित्य, एक कोटी रुपयांचा गुटखा, तीन मोटारीसह रोकड असा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

Police Inquiry

