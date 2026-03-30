Pune Crime : देवदर्शनावेळी ओळख, फिरायला नेत ठेवले संबंध; ब्लॅकमेल करत २ लाखांची मागणी, तोतया महिला वकिलाला अटक

पुणे - देवदर्शनावेळी झालेल्या परिचयातून शरीर संबंध ठेवण्यात भाग पाडत नंतर एकाकडे दोन लाख रुपयांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी तोतया महिला वकिलाला कोथरूड पोलिसांनी अटक केली आहे..गौरी प्रल्हाद वाजंळे (वय-४२, रा. वनाज, पुणे) असे या महिलेचे नाव आहे. याबाबत कोल्हापूरमधील चंदगड येथील एका ४७ वर्षाच्या विवाहित माणसाने कोथरूड पोलिसांकडे फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार महिलेवर कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..३ मार्च ते २५ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान हा प्रकार घडला होता. गौरीवर कोथरूडसह राज्यातील विविध पोलिस ठाण्यात विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. वकील असल्याचे भासवून गौरी हिने महिलेसह एकाने महिलेची दोन लाखांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी भुगाव येथे राहणाऱ्या ३४ वर्षीय महिलेने तक्रार दिली आहे. त्यानुसार तिच्यावर नुकताच गुन्हा दाखल झाला आहे..खडणीच्या गुन्ह्यात गौरीने अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. गौरीला न्यायालयात हजर केले असता पुढील तपासासाठी तिला तीन एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. मार्च २०२५ मध्ये फिर्यादी यांची तुळजापूरमध्ये आरोपी गौरीशी ओळख झाली होती. त्यानंतर तिने ओळखीचा गैरफायदा घेऊन फिर्यादी यांना भाऊ मानत असल्याचा दिखावा केला. त्यांना स्वतःबरोबर जबरदस्तीने फिरण्यास व शरीर संबंध ठेवण्यास भाग पाडले..त्यानंतर तिने कोथरूडमध्ये बोलावून सोन्याची अंगठी देऊन लग्न करण्याचा तगादा लावला. दोन लाख रुपये दे, नाहीतर आपले फोटो व्हायरल करेल, अशी धमकी दिली. मी अशाच प्रकारे अनेकांना फसवले आहे, लोक मला घाबरून पैसे देतात अशी धमकी तिने तक्रारदाराला दिली होती. कोथरूड पोलिस ठाण्याच्या पोलिस उपनिक्षक करिश्मा शेख या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.