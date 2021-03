काकडी, प्लॉवर, मटार, पावट्याच्या भावात वाढ;पालेभाज्यांच्या भावात घसरण

पुणे - बाजारात फळभाज्यांची आवक गेल्या आठवड्या इतकी आहे. मात्र, मागणी वाढल्याने काकडी, प्लॉवर, मटार आणि पावट्याच्या भावात वाढ झाली आहे तर कांद्याच्या भावात घसरण झाली असून अन्य सर्वच फळभाज्यांचे भाव स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. रविवारी मार्केट यार्डात ८० ते ९० गाड्यांची आवक झाली असल्याचे अडते असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास भुजबळ यांनी सांगितले. परराज्यातून आलेल्या मालामध्ये राजस्थान येथून १० टेंपो गाजर, गुजरात आणि कर्नाटकातून ३ ते ४ टेंपो कोबी, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूतून ३ ते ३ ते ४ टेंपो शेवगा, कर्नाटक गुजरात आणि आंध्रप्रदेशातून १० ते १२ टेंपो हिरवी मिरची, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातून मटार १० ते १२ ट्रक, मध्यप्रदेश आणि गुजरातमधून १४ ते १५ ट्रक लसूण, आग्रा, इंदूर आणि स्थानिक परिसरातून बटाट्याची ३० ते ३५ ट्रक इतकी आवक झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप स्थानिक भागातून झालेल्या आवकेमध्ये सातारी आले १३०० ते १४०० गोणी, कोबी सुमारे ५ ते ६ टेंपो, प्लॉवर ८ ते १० टेंपो, भेंडी ५ ते ६ टेंपो, गवार ५ ते ६ टेंपो, सिमला मिरची १० ते १२ टेंपो, टोमॅटो ७ ते ८ हजार पेटी, तांबडा भोपळा ७ ते ८ टेंपो, हिरवी मिरची ३ ते ४ टेंपो, पावटा ३ टेंपो, मटार ३० ते ४० गोणी, भुईमूग शेंग ३० ते ४० गोणी, गावरान कैरी २ टेंपो, कांदा ७० ट्रक इतकी आवक झाली. पालेभाज्यांच्या भावात घसरण

कोथींबीर, कांदापात, करडई, अंबाडी, राजगिरा, हरभरागड्डीच्या भावात रविवारी घसरण झाली असून चुका आणि चवळईच्या भावात वाढ झाली असून मेथी, शेपू, पुदीना, मुळे आणि पालकचे भाव मात्र स्थिर असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. रविवारी मार्केट यार्डात कोथिंबिरीच्या पावणेदोन लाख जुड्यांची, मेथीची ७० हजार जुड्यांची तर हरभऱ्याची ८ ते १० हजार गड्डींची आवक झाली. व्हिडिओ गॅलरी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा कोथिंबिरीच्या भावात घाऊक बाजारात तब्बल ६ हजार रुपयांची, कांदा पात, चाकवत आणि राजगिऱ्याच्या भावात प्रत्येकी दोन रुपयांची तर करडई आणि अंबाडीच्या भावात प्रत्येकी एक रुपयांची घसरण झाली आहे तर चुका आणि चवळईच्या भावात प्रत्येकी एक रुपयांनी वाढ झाली आहे. किरकोळ बाजारात कोथींबीर आणि मेथीची जुडी ५ ते १० रुपयांना विकली जात असल्याचे अडते असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अमोल घुले यांनी सांगितले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पालेभाज्यांचे भाव (शेकडा जुडी) कोथींबीर : १०० - ६००, मेथी : २००-५००, शेपू : ६००-१०००, कांदापात : ६००-८००, चाकवत : ५००-७००, करडई : ३००-५००, पुदीना १००-२००, अंबाडी : ४००-५००, मुळे : ८००-१०००, राजगिरा : ३००-४००, चुका : ४००-६००, चवळई : ३००-४००, पालक : ५००-६००, हरभरा गड्डी : ३००-६००.

