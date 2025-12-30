family court decision
पुणे

Pune News : पत्नीची पोटगी रद्द करण्याचा दावा कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला; घटस्फोट घेतलेल्या पतीने केला होता दावा

मी दुसरे लग्न केले असून त्यातून मला एक मुलगा झाला आहे. तसेच मी नवीन सदनिका घेतली असून त्याचा हप्ता भरत आहे.
Published on

पुणे - ‘मी दुसरे लग्न केले असून त्यातून मला एक मुलगा झाला आहे. तसेच मी नवीन सदनिका घेतली असून त्याचा हप्ता भरत आहे. गेल्या काही वर्षांत माझा पगार वाढला नसून खर्चात मात्र भर पडली आहे. त्यामुळे मी पत्नीला पोटगी देऊ शकत नाही, ती पोटगी रद्द करावी’, अशी मागणी करणारा घटस्फोट घेतलेल्या पतीचा दावा येथील कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळला आहे.

