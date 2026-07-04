पुणे

Family Court Elections: कौटुंबिक न्यायालय वकील संघटनेत ‘एकता’ पॅनेलचा पूर्ण वर्चस्व; अध्यक्षपदी ॲड. सुनीता जंगम, उपाध्यक्षपदी ॲड. कोमल देशमुख व ॲड. राहुल पडवळ

एकता पॅनेलचा दणदणीत विजय; कौटुंबिक न्यायालय वकील संघटनेच्या सर्व ११ जागांवर वर्चस्व
Advocate Sunita Jangam was elected President of the Family Court Lawyers Association in Pune after securing the highest number of votes.

Advocate Sunita Jangam was elected President of the Family Court Lawyers Association in Pune after securing the highest number of votes.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : कौटुंबिक न्यायालयातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या वार्षिक निवडणुकीत एकता पॅनेलने निर्विवाद वर्चस्व राखत सर्व ११ जागांवर विजय मिळवला. अध्यक्षपदासाठी झालेल्या दुहेरी लढतीत ॲड. सुनीता जंगम यांनी सर्वाधिक ३६२ मते घेऊन विजय संपादन केला. त्यापाठोपाठ, ॲड. स्मिता देशपांडे यांना ११४ मते मिळाली.

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