Family Dispute Attack: कोथरूडमध्ये कौटुंबिक वादातून मोबाईल व्यावसायिकावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला

पुणे : कौटुंबिक वादातून एका मोबाईल व्यावसायिकावर कोयत्याने वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळी कोथरूड परिसरात कर्वे रस्त्यावर घडली. या हल्ल्यात व्यावसायिक गंभीर जखमी झाला आहे. .अमित सुरेश शिंदे (वय ३५, रा. शास्त्रीनगर, कोथरूड) असे जखमीचे नाव आहे. त्यांनी अलंकार पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार प्रशांत धुमाळ (रा. दत्तवाडी), ऋतुजा शिरगावकर, ऋषीकेश शिरगावकर, प्रशांत नवघणे यांच्यासह सहा ते सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अमित शिंदे आणि त्यांच्या पत्नीमधील वादातून पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता. यात शिंदे यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला होता; मात्र जिवाला धोका असल्याचा अर्ज त्यांनी पोलिसांकडे दिला होता. मंगळवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास शिंदे कर्वे रस्त्यावरील दुकानाबाहेर उभे होते. त्यावेळी आरोपींनी त्यांच्यावर कोयत्याने वार करून ते पसार झाले. पोलिसांनी जखमीला रुग्णालयात दाखल केले आहे. हा हल्ला पती-पत्नीच्या कौटुंबिक वादातून झाल्याचे समोर आले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उल्हास कदम यांनी दिली..दरम्यान, जखमी अमित शिंदे यांच्या दुकानातून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काढलेले सिमकार्ड कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ याने गुन्हेगारी कृत्यांसाठी वापरल्याचे वर्षभरापूर्वी उघड झाले होते. याप्रकरणी शिंदे यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार घायवळवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई झाली आहे. घायवळ सध्या परदेशात असून, या जुन्या प्रकरणाचा आणि ताज्या हल्ल्याचा संबंध नसल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.