पुणे

Family Dispute Attack: कोथरूडमध्ये कौटुंबिक वादातून मोबाईल व्यावसायिकावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला

कौटुंबिक वादातून मोबाईल व्यावसायिकावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला; कर्वे रस्त्यावर गंभीर जखमी, सहा ते सात जणांविरुद्ध गुन्हा
A mobile shop owner was seriously injured after being attacked with a sickle on Karve Road in Pune, allegedly over a family dispute.

A mobile shop owner was seriously injured after being attacked with a sickle on Karve Road in Pune, allegedly over a family dispute.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कौटुंबिक वादातून एका मोबाईल व्यावसायिकावर कोयत्याने वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळी कोथरूड परिसरात कर्वे रस्त्यावर घडली. या हल्ल्यात व्यावसायिक गंभीर जखमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
crime
family
Crime Against Woman
family Aadhaar registration service
family attacked in Maharashtra