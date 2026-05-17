पुणे

कौटुंबिक वादातून मारहाण; परस्परविरोधी गुन्हा दाखल

आळंदी, ता. १७ : मरकळ (ता. खेड) येथील बागवान वस्तीवर कौटुंबिक वादातून सासू आणि जावई यांच्यात हाणामारी झाली. दगड, लोखंडी पाइप आणि दंडुक्याने एकमेकांना मारहाण केल्याप्रकरणी आळंदी पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या सात जणांविरुद्ध परस्परविरोधी गुन्हे दाखल केले आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अक्षय बाळू काची (वय ३०), अनिता काची (वय ४२), बाळू काची (वय ४८), पंकज काची (वय २७) आणि दुसऱ्या बाजूने सासू अश्विनी संतोष कनीचे (वय ३८), संतोष कनीचे (वय ४८) व सचिन पुंदे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. शनिवारी (ता. १६) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली.
तुळापूर येथील कनीचे कुटुंब आपली मुलगी ज्ञानेश्वरी हिला घरी नेण्यासाठी मरकळ येथे आले होते. यावेळी झालेल्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. दोन्ही बाजूंनी शिवीगाळ करत मारहाण झाल्याची फिर्याद अक्षय काची आणि अश्विनी कनीचे यांनी दिली आहे. आळंदी पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.

