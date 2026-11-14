बार्शीत कौटुंबिक वादातून हाणामारी
शहर पोलिसांत परस्परविरोधी फिर्यादीवरून गुन्हे दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी, ता. १४ : शहरातील डमरे गल्ली, भगवंत मंदिर परिसरात कौटुंबिक वादातून शनिवारी (ता. १४) दोन गटांत जोरदार हाणामारी झाल्याची घटना घडली. विवाहित महिलेला सासरच्या मंडळींकडून त्रास दिला जात असल्याच्या कारणावरून तिच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी जाब विचारल्यानंतर वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाल्याचे दोन्ही बाजूंच्या फिर्यादीतून समोर आले आहे. या प्रकरणात दोन्ही गटांनी बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात एकमेकांविरुद्ध परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल केल्या आहेत.
पहिल्या फिर्यादीनुसार, पल्लवी उमेश ढाळे (रा. रेडणी, ता. इंदापूर, जि. पुणे) यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांची बहीण मानसी हिला पतीकडून मारहाण होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्या पती व भावासह बार्शीत आल्या. यावेळी मानसीच्या सासरच्या मंडळींना जाब विचारला असता वाद सुरू झाला. या वादात सासरे शंकर ढाळे यांनी भावाला मारण्यासाठी लोखंडी रॉड आणल्याचा, तर सनी ढाळे, शंकर ढाळे, रेश्मा ढाळे व भाग्यश्री बुराडे यांनी भावाला खाली पाडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच गळ्यातील सोन्याचे सहा मणी पडून गहाळ झाल्याचा आरोपही त्यांनी फिर्यादीत केला आहे.
दुसऱ्या फिर्यादीनुसार, सनी शंकर ढाळे यांनी दिलेल्या तक्रारीत, पत्नी मानसीला त्रास का देता, असे विचारत तिचे माहेरचे नातेवाईक घरी आले होते. यावेळी महेश आडाने, माधवी शहाणे व पल्लवी ढाळे यांनी आपले वडील शंकर ढाळे, आई रेश्मा ढाळे व आत्या भाग्यश्री बुराडे यांना हाताने मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच महेश आडाने याने वडिलांच्या पाठीवर दगड मारल्याचे, आत्याच्या हाताला मार लागल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या भांडणात स्वतःच्या हातातील सोन्याची अंगठीही गहाळ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
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