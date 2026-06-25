पोलिस ठाण्यात कौटुंबिक वाद थांबविण्यावर चर्चा

वळसंगकर कुटुंबातील वादावर
पोलिसांचा सामोपचाराचा प्रयत्न
पती अन् सासु यांनी मागितला दोन दिवसांचा वेळ
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. २५ : डॉ. शिरीष वळसंगकर यांच्या आत्महत्येनंतरही कुटुंबातील कलह वाढतच चालला आहे. गुरुवारी सून डॉ. शोनाली, त्यांच्या सासू डॉ. उमा आणि पती डॉ. अश्विन हे पोलिस ठाण्यात आले होते. त्या ठिकाणी त्यांच्यात कौटुंबिक वाद मिटविण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. यावेळी डॉ. उमा व डॉ. अश्विन यांनी दोन दिवसांचा वेळ मागितल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, हा वाद सामोपचाराने मिटावा यासाठी पोलिसांकडून संवेदनशिलतेने प्रयत्न सुरू असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकार्यांनी सांगितले.
सून डॉ. शोनाली या हॉस्पिटलवरील घरात रहायला गेल्यावर डॉ. शिरीष वळसंगकर यांचे जावई सुजय फडके यांनी १८ जून रोजी त्यांना जबरदस्तीने घरातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर दोघांनीही एकमेकांविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत तक्रारी केल्या आहेत. त्यातून मृत डॉ. शिरीष वळसंगकर यांच्या कुटुंबातील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला. घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढताना फडके यांनी डॉ. शोनाली यांना दमदाटी केली. मुलीला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. त्यांच्याविरुद्ध ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी डॉ. शोनाली यांनी पोलिसांकडे अर्जाद्वारे केली होती. बुधवारी (ता. २४) यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले आणि कौटुंबिक वाद आपापसांत मिटविण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार गुरुवारी (ता. २५) पुन्हा डॉ. शोनाली सदर बझार पोलिसांत आल्या होत्या. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नामदेव बंडगर यांच्यासमोर त्यांनी आपले म्हणणे मांडले. त्यावेळी तेथे त्यांचे पती डॉ. अश्विन व सासू डॉ. उमा वळसंगकर या देखील उपस्थित होत्या. यावेळी तक्रारी अर्जाऐवजी कौटुंबिक वाद मिटवून घेण्यासंदर्भात चर्चा झाली.
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