Pune Crime : बुधवार पेठेत वेश्या व्यवसायावर पोलिसांचा छापा; चार बांगलादेशी महिलांची सुटका, बांगलादेशी एजंटासह चार जणांवर गुन्हा दाखल

पुणे : बुधवार पेठेतील जनता बिल्डिंगमध्ये सुरू असलेल्या वेश्या व्यवसायावर फरासखाना पोलिसांनी छापा टाकून चार बांगलादेशी महिलांची सुटका केली. नोकरीच्या आमिषाने भारतात आणून त्यांना जबरदस्तीने वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात एकाला अटक करण्यात आली आहे..Mahur News : माहूरमध्ये वाळू माफियांची मुजोरी! पोलिसांना जीवे मारण्याची धमकी देत अंगावर धावून गेले; टिपर मालकासह चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल.परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त ऋषिकेश रावळे यांनी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रशांत भस्मे यांच्या पथकाने गुरुवारी (ता. ५) रात्री जनता बिल्डिंगच्या पहिल्या मजल्यावर वेश्या व्यवसायावर छापा टाकला. यावेळी घरात चार बांगलादेशी महिला आढळून आल्या. रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती..याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक चंद्रकांत जवळगी (वय ३७) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार बांगलादेशी एजंट मुल्ला, तसेच बाबू भैया उर्फ पापा शेख (रा. बुधवार पेठ), भोपसिंग राजपूत (रा. जनता बिल्डिंग, बुधवार पेठ) आणि इमारत मालक मीनाक्षी रमेश मेत्री (रा. बुधवार पेठ) या चौघांविरुध्द अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी भोपसिंग राजपूत याला अटक केली असून, इतर आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त रावळे यांनी दिली..नोकरीचे आमिष दाखवून वेश्या व्यवसायात ढकललेआरोपींनी या बांगलादेशी महिलांना ब्युटी पार्लर किंवा शिवणकामाची नोकरी देण्याचे आमिष दाखवून भारतात आणले. त्यानंतर त्यांना धमकावून आणि पैशांचे प्रलोभन दाखवून वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले जात होते. महिलांना एका खोलीत ठेवून त्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशांवर आरोपी उदरनिर्वाह करत असल्याचे तपासात समोर आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.