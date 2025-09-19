Dr Hema Sane : ज्येष्ठ वनस्पतीतज्ञ डॉ. हेमा साने यांचे निधन

पुणे : वनस्पतीशास्त्रातील चालता बोलता ‘ज्ञानकोश’ अशी ओळख असणाऱ्या ज्येष्ठ वनस्पतीतज्ञ डॉ. हेमा साने (वय ८५) यांचे शुक्रवारी पहाटे निधन झाले. पर्यावरणाचा अभ्यास करायचा म्हणजे खऱ्या अर्थाने निसर्गाशी एकरूप होऊन राहायला हवं, म्हणून डॉ. साने यांनी तशीच जीवनशैली आयुष्यभर अंगीकारली. विजेशिवाय आपण राहू शकतो, हे त्यांनी जगण्यातून लोकांना दाखविले..बुधवार पेठेतील तांबडी जोगेश्वरी मंदिरासमोरील शीतलादेवी पार भागातील जुनाट आणि पडक्या वाड्यात त्या राहत होत्या. राहत्या घरी डॉ. साने यांचे वृद्धपकाळाने निधन झाले. डॉ. साने यांचा जन्म १३ मार्च १९४० रोजी झाला..त्यांनी वनस्पतीशास्त्र विषयात एम.एस्सी आणि पीएच.डी संपादन केली. पुण्यातील आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयात डॉ. साने या वनस्पतीशास्त्र विभागाच्या प्रमुख म्हणून सेवानिवृत्त झाल्या. गेली सहा दशकांहून अधिक काळ त्यांनी घरामध्ये विजेचा वापरच केला नाही..Pune News : सदनिकाधारक, भाडेकरूंना मोठा दिलासा; भाडेतत्त्वावर दिलेल्या सदनिकांवर अतिरिक्त सेवा शुल्क आकारता येणार नाही.निसर्गाशी सन्मुख होऊन पक्षी आणि प्राण्यांसमवेत सहजीवन जगण्याचा आनंद त्यांनी आयुष्यभर लुटला. पुण्यातील एक अस्सल निसर्गप्रेमी व्यक्तीमत्व अशी त्यांची ओळख होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.