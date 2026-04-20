Police Recruitment : शेतमजुराच्या मुलाने पोलिस भरतीमध्ये यश मिळवत शेतमजूर असलेल्या आईवडिलांच्या स्वप्नाला घातली गवसणी

जुन्नर - जुन्नर तालुक्यातील अलदरे येथील शेतमजुराच्या मुलाने पोलिस भरतीमध्ये यश मिळवत शेतमजूर असलेल्या आईवडिलांच्या स्वप्नाला गवसणी घातली आहे. येथील ठाकर समाजाच्या मयूर घोगरे याची महाराष्ट्र पोलिस दलात निवड झाली. पुणे शहर पोलिस भरतीमध्ये मयूर याने यश संपादित केले..मयूर याचे वडील रघुनाथ सोमा घोगरे व आई सुनीता घोगरे हे शेतमजुरी करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र कौटुंबिक परिस्थिती हलाखीची असली तरी मुलांच्या शिक्षणात रघुनाथ घोगरे यांनी कोणतीही तडजोड केली नाही. मयूर याचे प्राथमिक शिक्षण अलदरे येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत झाले..माध्यमिक शिक्षण जुन्नर येथील अण्णासाहेब आवटे विद्यामंदिर येथे तर महाविद्यालयीन शिक्षण श्री शिवछत्रपती महाविद्यालयात झाले. पोलिस भरतीच्या सलग दोन प्रयत्नात मयूर याला अपयशाला सामोरे जावे लागले. मात्र अपयशाने खचून न जाता मयूर याने पोलिस भरतीचा सराव सुरू ठेवला. अखेर तिसऱ्या प्रयत्नात मयूर याला यश मिळाले..मयूर याने मिळविलेल्या यशामुळे कष्टकरी व मोलमजुरी करणाऱ्या आई वडिलांचे स्वप्न साकार झाले. मयूर याच्या यशाबद्दल सर्व स्तरातून त्याचे अभिनंदन केले जात आहे.