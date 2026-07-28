Farmer Accident Insurance: मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांचा अपघात विमायोजना लवकरच सुरू : माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील

मंचर : मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नियमितपणे शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण देण्यासाठी 'शेतकरी अपघात विमा योजना' लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..मंचर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयात सोमवारी (ता. २७) सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्र शासनाने या योजनेस तत्त्वतः मंजुरी दिली असून, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने त्याबाबतचे अधिकृत पत्र जारी केले आहे. बाजार समितीला हे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक कार्यवाही करून योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..वळसे पाटील म्हणाले, "बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. शेतमाल बाजार समितीत आणताना अपघात झाल्यास शेतमाल विक्रीची पट्टी हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळण्यास मदत होईल.".या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळण्याबरोबरच बाजार समितीबद्दलचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित होणार असून, तिचा लाभ मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..यावेळी भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात, उपसभापती सचिन पानसरे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य विष्णू हिंगे पाटील, संचालक सोमनाथ काळे तसेच आंबेगाव तालुका खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष नवनाथ हुले उपस्थित होते..मंचर एसटी स्थानकाचे बीओटी तत्त्वावर नवे बांधकाममंचर एसटी बसस्थानकाचे बीओटी (BOT) तत्त्वावर नवीन बांधकाम करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार असून, येथे विविध व्यावसायिक उपक्रम सुरू होऊन स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, अशी माहिती दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.