शेताच्या वादातून शेतकऱ्याचा खून
राजगुरुनगर, ता. ५ : शेतात काम करत असणाऱ्या ज्येष्ठ शेतकरी दाम्पत्यास, शेताच्या वादातून पाच जणांनी मंगळवारी (ता. ३) जबर मारहाण केली. या मारहाणीत गंभीर जखमी झालेल्या वृद्ध शेतकऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना ढोरे भांबुरवाडी (ता. खेड) येथे घडली. याप्रकरणी पाच जणांविरोधात खेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून दोघांना अटक केली आहे.
सोपान तुकाराम भांबुरे (वय ७५, रा. ढोरे भांबुरवाडी, ता. खेड) असे मृताचे नाव आहे, तर चंद्रकला सोपान भांबुरे ( वय ५८, रा. ढोरे भांबुरवाडी, ता. खेड) यांनी फिर्याद दिली आहे. खेड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी आणि त्यांचे पती सोपान ''दरा'' नावाच्या शेतात काम करत होते. दुपारी चारच्या सुमारास त्यांचा मुलगा रामदास शेतातून गहू घरी घेऊन गेला. तो गेल्यानंतर शेतात राहिलेल्या चंद्रकला आणि सोपान या वृद्ध दाम्पत्याकडे त्यांच्या भावकीतील शिवाजी पांडुरंग भांबुरे आणि किरण शिवाजी भांबुरे हे त्यांच्या कुटुंबातील तीन महिलांसह आले. त्यांनी ‘तुम्ही या शेतात यायचे नाही’ असे म्हणत या दाम्पत्याला शिवीगाळ आणि दमदाटी केली. त्यानंतर त्यांनी या दोघांनाही लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यात गंभीर जखमी झालेल्या सोपान भांबुरे यांना चक्कर आली. त्यानंतर त्यांचा मुलगा रामदास भांबुरे आणि नातू सार्थक काळूराम भांबुरे यांनी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच सोपान भांबुरे यांचा मृत्यू झाला, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक प्रदीप शिसोदे पुढील तपास करत आहेत.
