सांगोला येथे आज होणार शेकापचा शेतकरी मेळावा
SGW26B09111
डॉ. बाबासाहेब देशमुख
सांगोला येथे आज
शेकापचा शेतकरी मेळावा
सांगोला, ता. २ : शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या वाढदिवसानिमित्त भव्य शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मेळावा शनिवार (ता. ३) रोजी दुपारी १ वाजता सांगोल्यातील रामकृष्ण गार्डन व्हिला येथे होणार आहे. या मेळाव्यात आमदार देशमुख हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार असून ते शेतकरी, कष्टकरी, युवक व सर्वसामान्य जनतेला मार्गदर्शन करणार आहेत. तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबरोबरच आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका तसेच नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका निवडणुकीनंतरची राजकीय भूमिका याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या मेळाव्याला तालुक्यातील बहुसंख्य नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन शेकापचे तालुका चिटणीस दादासाहेब बाबर यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.