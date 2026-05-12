बर्दापूर येथे भीषण आग; जनावरांचा चारा जळून खाक

जनावरांचा चारा जळाल्याने शेतकरी हतबल
बर्दापूर येथे भीषण आगीत कडब्याच्या गंजी, शेती साहित्य खाक
बर्दापूर, जि. बीड : उन्हाच्या झळांनी आधीच होरपळलेल्या शेतकऱ्यांवर आता आगीचे संकट कोसळले आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर येथे वीजवाहिनीच्या स्पार्किंगमुळे लागलेल्या भीषण आगीत जनावरांसाठी साठवून ठेवलेला चारा जळून खाक झाला. “आता जनावरांना काय खाऊ घालू?” अशी हतबल प्रतिक्रिया व्यक्त करत शेतकरी संतोष बजाज यांनी आपली व्यथा मांडली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
बर्दापूर ते लिंबगाव रोडलगत असलेल्या गट नंबर ५७८ मधील शेतात शनिवारी (ता. १०) दुपारी ही घटना घडली. शेतकरी संतोष सत्यनारायण बजाज यांच्या शेतातून गेलेल्या एलटी वीजवाहिनीच्या तारा सैल झाल्याने त्यांच्यात घर्षण होऊन ठिणगी पडली आणि काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण केले.
आगीत जनावरांसाठी साठवून ठेवलेल्या कडब्याच्या गंजी, सोयाबीन पिकाच्या गुळी पूर्णपणे जळून खाक झाल्या. तसेच पाईपलाईन, फळझाडे आणि शेती उपयोगी साहित्याचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. आग इतकी भीषण होती की संपूर्ण परिसरात धुराचे लोट पसरले होते.
घटनेनंतर परिसरातील शेतकरी आणि नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत मोठे नुकसान झाले होते. या दुर्घटनेत लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची चर्चा परिसरात असून प्रशासनाने तातडीने पंचनामा करून आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
