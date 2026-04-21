Pune Ring Road : रिहे येथील शेतकऱ्याचा संसार रिंग रोड अधिकाऱ्यांकडून उघड्यावर

रिहे येथील रिंगरोड बाधित शेतकरी विलास शिंदे यांचे राहते घर, जनावरांचा गोठा तसेच अन्य इमारती रिंग रोड अधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने बळाचा वापर करून जमीनदोस्त केले.
Pune Ring Road Project

Pune Ring Road Project

पिरंगुट - रिहे (ता. मुळशी) येथील रिंगरोड बाधित शेतकरी विलास शिंदे यांचे राहते घर, जनावरांचा गोठा तसेच अन्य इमारती रिंग रोड अधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने बळाचा वापर करून जमीनदोस्त केले. त्यामुळे शिंदे यांचा संसार उघड्यावर आला आहे. शिंदे यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांना रस्त्याच्या मिळणारा मोबदला अद्याप मिळालेना नाही. मात्र रिंग रोडच्या अधिकाऱ्यांनी शिंदे यांचा गाई म्हशीचा गोठा तसेच राहते घर जमीनदोस्त केले. तीव्र उन्हाळा असूनही रखरखत्या उन्हात गायी म्हशी व लहान वासरे तसेच लहान मुलांसह कुटुंब उघड्यावर आले आहे. शिंदे यांनी दोन दिवसांची मुदत मागूनही ही निर्दयी कारवाई केल्याने शेतकऱ्याने संताप व्यक्त केला आहे.

