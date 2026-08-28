पुणे

ओंकार हत्तीला घाबरून पळताना शेतकरी जखमी,हत्तीकडुन गाड्यांचे नुकसान,

ओंकार हत्तीला घाबरून पळताना शेतकरी जखमी,हत्तीकडुन गाड्यांचे नुकसान,
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ओंकार हत्तीला घाबरून
पळताना शेतकरी जखमी

गोव्यातून परतलेल्या हत्तीने वाहनांचे नुकसान केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीती

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी ः गोव्याची सीमा ओलांडून सिंधुदुर्गात पुन्हा आलेल्या ओंकार हत्तीला घाबरून पळताना डिंगणे-पालयेकरवाडी (ता. दोडामार्ग) येथील वृद्ध शेतकरी भिवा परब जखमी झाले. बुधवारी (ता. २७) दुपारी दीडच्या सुमारास ही घटना घडली. हत्तीने आतापर्यंत अनेक वाहनांचे नुकसान केल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
सिंधुदुर्गात काही दिवस मुक्काम केल्यानंतर ओंकार हत्ती पाच-सहा दिवसांपूर्वी गोव्यात गेला होता. तो मोपापर्यंत पोहोचला होता. मात्र गोवा वनविभागाने त्याला पुन्हा सिंधुदुर्गच्या दिशेने हुसकावून लावले. त्यानंतर हत्ती आक्रमक झाल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्याने अनेक वाहनांचे नुकसान केले आहे.
बुधवारी दुपारी डिंगणे-पालयेकरवाडी येथे भिवा परब बागेत काम करण्यासाठी गेले होते. त्याचवेळी अचानक त्यांच्यासमोर ओंकार हत्ती आला. हत्तीला पाहून घाबरलेल्या परब यांनी पळण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी ते जमिनीवर कोसळल्याने जखमी झाले. मात्र हत्तीने त्यांच्यावर हल्ला केला नाही.
या घटनेनंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी ओंकार हत्तीचा तातडीने बंदोबस्त करावा, तसेच हत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी व नागरिकांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी वनविभागाकडे केली आहे.

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