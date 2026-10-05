Leopard Attack : ओतूर येथे बिबट्याच्या हल्यात शेतकरी जखमी; बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी वनविभागाकडून दोन पिंजरे तैनात

ओतूर - ओतूर, ता. जुन्नर येथील चारपडाळी परिसरात सोमवारी सकाळी मोटार सुरू करण्यासाठी गेलेल्या ७७ वर्षीय शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात दगडू शंकर अहिनवे (वय-७७, रा. चारपडाळी, ओतूर, ता. जुन्नर) हे जखमी झाले..याबाबत अधिक माहिती अशी की अहिनवे हे सकाळी शेतातील मोटार सुरू करण्यासाठी गेले असता दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यात त्यांना बिबट्याची नख्या मोठ्या प्रमाणात लागल्याने ते जखमी झाले. त्यांना तत्काळ ओतूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आले..ग्रामिण रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी सारोक्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. प्रशांत गोरे व डॉ.वैष्णवी ठिकेकर यांनी त्यांच्यावर उपचार केले. त्यानंतर बिबट प्रतिबंधक लस देण्यासाठी त्यांना नारायणगाव येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.दरम्यान, ओतूरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल सारिका बुट्टे व वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी जखमी अहिनवे यांची भेट घेतली. त्यांना बिबट्याच्या हल्ल्यानंतर आवश्यक प्रतिबंधक लस देण्यासाठी नारायणगाव पाठवण्यात आले..घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाच्या पथकाने चारपडाळी परिसरात तातडीने पाहणी करून बिबट्याच्या हालचालींचा मागोवा घेतला.बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी परिसरात दोन पिंजरे भक्षासह तैनात करण्यात आले आहेत. बिबट्याच्या वावरामुळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, वनविभागाने गस्त वाढवून बिबट्याचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.