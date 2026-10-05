पुणे

Leopard Attack : ओतूर येथे बिबट्याच्या हल्यात शेतकरी जखमी; बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी वनविभागाकडून दोन पिंजरे तैनात

सकाळी मोटार सुरू करण्यासाठी गेलेल्या ७७ वर्षीय शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना घडली.
Leopard Cage in otur

Leopard Cage in otur

sakal

पराग जगताप
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ओतूर - ओतूर, ता. जुन्नर येथील चारपडाळी परिसरात सोमवारी सकाळी मोटार सुरू करण्यासाठी गेलेल्या ७७ वर्षीय शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात दगडू शंकर अहिनवे (वय-७७, रा. चारपडाळी, ओतूर, ता. जुन्नर) हे जखमी झाले.

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