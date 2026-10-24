उरळगाव येथे शेतकऱ्याचे २५ हजार रुपये लंपास

आंधळगाव, ता. २४ : कांदा विक्रीतून मिळालेले २५ हजार रुपये पॅन्टच्या खिशात ठेवून डाळिंबाच्या पिकावर औषध फवारणी करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याची रक्कम अज्ञात चोरट्याने लंपास केली. ही घटना उरळगाव (ता. शिरूर) येथे गुरुवारी (ता. २२) सायंकाळी घडली.
याप्रकरणी उमेश रामचंद्र शिंदे (वय ३८, रा. आलेगाव पागा, ता. शिरूर) यांनी न्हावरे पोलिस चौकीत फिर्याद दिली आहे. शिंदे यांनी उरळगाव येथील नामदेव गिरमकर यांच्या शेतात वाट्याने डाळिंबाची लागवड केली आहे. गुरुवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास ते पुण्यातील चंदननगर येथून कांदा विक्री करून शेतात आले होते. कांदा विक्रीचे २५ हजार रुपये त्यांनी पॅन्टच्या खिशात ठेवले होते.
शेतात आल्यानंतर पिकावर औषध फवारणी करण्यासाठी शिंदे यांनी अंगावरील कपडे शेताच्या कडेला काढून ठेवले आणि दुसरे कपडे घालून फवारणीसाठी गेले. सायंकाळी सातच्या सुमारास फवारणी पूर्ण करून ते परत आले असता, पॅन्टच्या खिशातील २५ हजार रुपये गायब असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. परिसरात शोध घेऊनही रक्कम न मिळाल्याने त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. याप्रकरणी अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस हवालदार शिंदे करत आहेत.
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