पुणे

शेतकरी गटाचे सहकारी पतसंस्थेत रूपांतर

शेतकरी गटाचे सहकारी पतसंस्थेत रूपांतर
Published on

सोमेश्वरनगर, ता. १२ : करंजे व करंजेपूल (ता. बारामती) येथील ऐंशी शेतकऱ्यांनी सात वर्षांपूर्वी एकत्र येत शेतकरी बचत गट काढला होता. शंभर टक्के वसूल असणारा या शेतकरी गटाचे भागभांडवल वीस लाखांवर तर ठेवी चार लाखांवर पोहोचल्या आहेत. व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याने अखेर सहायक निबंधकांच्या परवानगीने या शेतकरी बचत गटाचे रूपांतर सहकारी पतसंस्थेत करण्यात आले आहे.
निवृत्त शिक्षक संभाजी गायकवाड व ज्येष्ठ शेतकरी प्रकाश हुंबरे यांच्या पुढाकाराने २०१९ मध्ये करंजे व करंजेपूल गावच्या अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत राजर्षी शाहू महाराज शेतकरी बचत गट स्थापन केला. अत्यंत सामान्य परिस्थितीतील या शेतकऱ्यांनी गेली सात वर्षे दरमहा शंभर टक्के भरणा आणि शंभर टक्के वसूल ही परंपरा प्रामाणिकपणे पाळली. त्यामुळे एकही शेतकरी सात वर्षात गळाला नाही. गरजूंना शेतीच्या भांडवलासाठी, वैद्यकीय कारणांसाठी दोन लाखांची तातडीची मदत होऊ शकली. सुरवातीला दोन वर्षे एकोणिस टक्के आणि गेली पाच वर्षे दहा टक्के लाभांश शेतकऱ्यांना दिवाळीला मिळू शकला. मार्च २०२६ अखेरीस १२ लाख कर्जवाटप, २० लाख भागभांडवल, ४ लाख ठेवी असा ताळेबंद तयार झाला. व्यवहार वाढू लागल्याने या बचत गटाची ‘राजर्षी शाहू महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था’ स्थापन केली आहे.
प्रकाश हुंबरे अध्यक्ष, वैभव गायकवाड उपाध्यक्ष तर संभाजी गायकवाड सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

05596

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

farmers savings group success stories
cooperative society benefits for farmers
how farmers are thriving in Baramati
financial independence for farmers in India
farming community savings initiatives
small farmer cooperative success
Baramati farmer success stories
financial literacy for farmers
Maharashtra cooperative savings groups
transforming rural economy through cooperatives
उपाय शेतकऱ्यांच्या जीवनात चांगले बदल घडविणाऱ्यांचे
शेतकऱ्यांचे सहकारी पतसंस्थेवर अनुभव
शेतकऱ्यांच्या बचत गटाची यशोगाथा
करंजे-करंजेपूल शेतकऱ्यांच्या संघर्षांची कहाणी
राजर्षी शाहू महाराज शेतकरी बचत गटाचे महत्त्व
शेतकऱ्यांच्या भांडवलासाठी सहकार्याचा महत्त्व
80 शेतकऱ्यांचा अनुभव
शेतकरी संघटनांचे विविध लाभ
शेतकऱ्यांचे मुळ आणि उपजीविका
भारतातील शेतकऱ्यांना धारा मिळविण्याचे फायदे