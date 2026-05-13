शेतकरी गटाचे सहकारी पतसंस्थेत रूपांतर

सोमेश्वरनगर, ता. १२ : करंजे व करंजेपूल (ता. बारामती) येथील ऐंशी शेतकऱ्यांनी सात वर्षांपूर्वी एकत्र येत शेतकरी बचत गट काढला होता. शंभर टक्के वसूल असणारा या शेतकरी गटाचे भागभांडवल वीस लाखांवर तर ठेवी चार लाखांवर पोहोचल्या आहेत. व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याने अखेर सहायक निबंधकांच्या परवानगीने या शेतकरी बचत गटाचे रूपांतर सहकारी पतसंस्थेत करण्यात आले आहे.
निवृत्त शिक्षक संभाजी गायकवाड व ज्येष्ठ शेतकरी प्रकाश हुंबरे यांच्या पुढाकाराने २०१९ मध्ये करंजे व करंजेपूल गावच्या अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत राजर्षी शाहू महाराज शेतकरी बचत गट स्थापन केला. अत्यंत सामान्य परिस्थितीतील या शेतकऱ्यांनी गेली सात वर्षे दरमहा शंभर टक्के भरणा आणि शंभर टक्के वसूल ही परंपरा प्रामाणिकपणे पाळली. त्यामुळे एकही शेतकरी सात वर्षात गळाला नाही. गरजूंना शेतीच्या भांडवलासाठी, वैद्यकीय कारणांसाठी दोन लाखांची तातडीची मदत होऊ शकली. सुरवातीला दोन वर्षे एकोणिस टक्के आणि गेली पाच वर्षे दहा टक्के लाभांश शेतकऱ्यांना दिवाळीला मिळू शकला. मार्च २०२६ अखेरीस १२ लाख कर्जवाटप, २० लाख भागभांडवल, ४ लाख ठेवी असा ताळेबंद तयार झाला. व्यवहार वाढू लागल्याने या बचत गटाची ‘राजर्षी शाहू महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था’ स्थापन केली आहे.
प्रकाश हुंबरे अध्यक्ष, वैभव गायकवाड उपाध्यक्ष तर संभाजी गायकवाड सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
