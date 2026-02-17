पुणे

MPSC Exam Result : शेतकऱ्याच्या मुलीची उपविभागीय कृषी अधिकारीपदाला गवसणी

इंदापूरच्या अवसरी येथील प्रतिक्षा शिंदे-कवडे हिचा महाराष्ट्रात १९ वा क्रमांक.
सकाळ वृत्तसेवा
वडापुरी - अवसरी (ता. इंदापूर) येथील शेतकरी आदित्य निवृत्ती शिंदे यांची मुलगी प्रतिक्षा शिंदे- कवडे हिची उपविभागीय अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.

इंदापूर तालुक्यातील भाटनिमगाव- अवसरी- बेडशिंगे कृषी मंडलमध्ये गेल्या दीड वर्षापासून कृषी सेवक पदावर कार्यरत असणाऱ्या प्रतिक्षा हिने स्पर्धा परीक्षेत यश संपादन करून महाराष्ट्रात १९ वा क्रमांक प्राप्त केला आहे.

