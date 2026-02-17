MPSC Exam Result : शेतकऱ्याच्या मुलीची उपविभागीय कृषी अधिकारीपदाला गवसणी

वडापुरी - अवसरी (ता. इंदापूर) येथील शेतकरी आदित्य निवृत्ती शिंदे यांची मुलगी प्रतिक्षा शिंदे- कवडे हिची उपविभागीय अधिकारी म्हणून निवड झाली आहे.इंदापूर तालुक्यातील भाटनिमगाव- अवसरी- बेडशिंगे कृषी मंडलमध्ये गेल्या दीड वर्षापासून कृषी सेवक पदावर कार्यरत असणाऱ्या प्रतिक्षा हिने स्पर्धा परीक्षेत यश संपादन करून महाराष्ट्रात १९ वा क्रमांक प्राप्त केला आहे..अवसरी सारख्या खेडेगावातून व एका शेतकरी कुटुंबातील मुलीची उपविभागीय कृषी अधिकारी या पदावर निवड झाल्यामुळे तिचे इंदापूर तालुक्यात कौतुक होत आहे.प्रतीक्षा शिंदे हिचे प्राथमिक शिक्षण गायकवाड वस्ती भांडगाव व जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ सराटी येथे झाले आहे. उच्च माध्यमिक शिक्षण सदाशिव माने विद्यालय अकलूज, बीएस्सी ॲग्रीचे शिक्षण कृषी महाविद्यालय कोल्हापूर, तर एसएससी ॲग्री महात्मा फुले कृषी महाविद्यालय राहुरी या ठिकाणी झाली आहे..प्रतिक्षा हिने महाराष्ट्र राजपत्रित कृषी सेवा २०२५ च्या मुख्य परीक्षेत १९ वा क्रमांक मिळवून उपविभागीय कृषी अधिकारी (क्लास वन अधिकारी) पद मिळविले आहे. अवसरी गावात प्रतिक्षा हिचा नागरी सत्कार करून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली होती. गावात पहिल्यांदाच शेतकऱ्याची मुलगी ही उपविभागीय कृषी अधिकारी बनली असल्याने ग्रामस्थांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे वातावरण होते..माझे आई- वडील हे शेतकरी कुटुंबातील असल्याने चांगले शिक्षण घेऊन एक अधिकारी बनायचे हे पहिल्यापासूनच स्वप्न होते. ते स्वप्न आज आई-वडिलांच्या व गुरुजनांच्या आशीर्वादामुळे पूर्ण झाले आहे.- प्रतीक्षा शिंदे-कवडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.