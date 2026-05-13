Yedgaon Dam cable theft : येडगाव धरणात पुन्हा केबल चोरी; साडेतीन महिन्यांत चौथी घटना

नारायणगाव : येडगाव धरण जलाशयातील खंडोबामाळ परिसरातील सहा शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांच्या केबल आज्ञात चोरट्यांनी आज पहाटेच्या सुमारास चोरून नेल्या. 8 फेब्रुवारी 2026 पासून आज अखेर येडगाव धरण जलाशयातील खंडोबामाळ व इंदिरानगर परिसरातील केबल चोरीची ही चौथी घटना आहे. सातत्याने केबल चोरी होत असताना सरावलेल्या या केबल चोरट्यांचा शाळा लावण्यात पोलिसांना अद्याप यश आले नाही. यामुळे शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. केबल चोरीचा छडा लागत नसल्याने चोरट्यांनी पोलिसांना आव्हान दिले आहे. अशी भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे..येडगाव धरण जलाशयात सुमारे 400 ते 500 कृषी पंप आहेत. उन्हाळी हंगामात पाणी पातळी कमी होते त्या नंतर केबल उघड्या पडतात. या संधीचा फायदा चोरटे घेत आहेत. केबल चोरीचे सत्र नोव्हेंबर 2020 पासून सुरू आहे. 3 एप्रिल 2022 रोजी नारायणगाव पोलिसांनी तीन अल्पवयीन मुलांना व ओतूर येथील भंगार व्यवसायिकाला ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून कृषी पंप, केबल मधील तांब्याची तार, वाहने असा 8 लाख 68 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला होता. त्यानंतरही केबल चोरीचे सत्र सुरूच आहे..15 मार्च 2026 रोजी त्या नंतर 8 फेब्रुवारी 2026रोजी येडगाव धरण जलाशयातील खंडोबामाळ परिसरातील एकूण सुमारे 55 कृषी पंपांच्या केबल चोरीला गेल्या होत्या.त्या नंतर 11 मे 2026 रोजी इंदिरानगर परिसरातील 40 कृषी पंपांच्या केबल चोरीला गेल्या होत्या. आज (ता. 13) पुन्हा खंडोबामाळ परिसरातील सहा शेतकऱ्यांच्या एकूण सुमारे 900 फूट लांबीच्या केबल आज्ञात चोरट्याने चोरून नेल्या. केबल चोरीची मागील साडेतीन महिन्यातील ही चौथी घटना आहे. केबल चोरी झाल्यानंतर पिकांना सिंचन करण्यासाठी शेतकरी नवीन केबल खरेदी करून कृषी पंपाला जोडणी करतात. त्यानंतर काही दिवसातच पुन्हा केबलची चोरी होते. यामुळे मागील साडेतीन महिन्यात या भागातील शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 ते 60 हजार रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे..आज पहाटेच्या सुमारास खंडोबा माळ परिसरातील राजेंद्र नेहरकर, समीर गावडे, माऊली शींदे,बरकु शिंदे, रामदास,ढमक आदि सहा शेतकऱ्यांच्या केबलची चोरी झाली. आज सकाळी घटनास्थळी फौजदार जगदेव पाटील, आदिनाथ लोखंडे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. केबल चोरट्यांचा छडा कधी लावणार असा सवाल यावेळी संतप्त शेतकऱ्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारून त्यांना धारेवर धरले. यावेळी पोलिसांच्या चेहऱ्यावर हातबलता दिसून येत होती. तपास सुरू असल्याची माहिती यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली..सोने तारण ठेवून केबलची खरेदी: याबाबत शेतकरी रामदास ढमक म्हणाले पाच एकर क्षेत्रात टोमॅटोची लागवड केली असून इतर क्षेत्रात उसाचे पीक आहे. तापमान वाढीमुळे पिकांना सिंचनाची गरज वाढली आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून माझ्या केबलची चौथ्यांदा चोरी झाली आहे. प्रत्येक वेळी 13 हजार रुपयांची नवीन केबल खरेदी केली. केबल खरेदीसाठी पैसे नसल्याने घरातील दागिने तारण ठेवावे लागले. त्यामध्ये भर म्हणून ट्रॅक्टर चालक पंचवीस हजार रुपयांची उचल घेऊन फरार झाला आहे. हे सांगत असताना ढमक यांना अश्रू अनावर झाले..येडगाव धरण जलाशयातील केबल चोरीच्या घटनांचा तपशील: • नोव्हेंबर 2020: 55 कृषी पंपांच्या केबलची चोरी( इंदिरानगर)• एप्रिल 2021: 13 कृषी पंपांच्या केबलची चोरी( खंडोबा माळ) •15 एप्रिल 2022: 32 कृषी पंपांच्या केबलची चोरी( दोन देवळे) • 26 एप्रिल 2022 22 कृषी पंपांच्या केबलची चोरी (दोन देवळे) • 19 फेब्रुवारी 2022 : 51 कृषी पंपांच्या केबलची चोरी(इंदिरानगर). • 27 फेब्रुवारी 2022 व 1 मार्च 2022 :35 कृषी पंपांच्या केबलची चोरी( खंडोबा माळ), •8 फेब्रुवारी 2020 :40 कृषी पंपांच्या केबलची चोरी (खंडोबा माळ),• मार्च 2026 : 15 कृषी पंपांच्या केबल ची चोरी (खंडोबा माळ).• 11 मे 2026 : 40 कृषी पंपांच्या केबलची चोरी (इंदिरानगर) • 13 मे 2026 : 6 कृषी पंपाच्या केबलची चोरी (खंडोबा माळ).प्रवीण संपांगे ( सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नारायणगाव): परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरा ची तपासणी करू माहिती घेतली जात आहे. तांब्याच्या तारा खरेदी करणारे व्यापारी यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे. केबल चोरट्यांचा छडा लावला जाईल.