शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करणार
मंचर, ता. ४ : ‘‘शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांसाठी गेल्या २५ वर्षांपासून रस्त्यावर उतरून लढा देत असून हा संघर्ष आता आणखी तीव्र केला जाणार आहे. कोल्हापूर व सांगली भागात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे काम जोरदार सुरू असून, यापुढील काळात पुणे जिल्ह्यातही अधिक ताकदीने संघटना उभी करून उसासह सर्व शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देण्यासाठी निर्णायक लढा उभारण्यात येईल,’’ असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
अवसरी खुर्द(ता.आंबेगाव) येथे रविवारी (ता.४) आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रभाकर बांगर, प्रकाश बालवडकर, हनुमंत बालवडकर, काशिनाथ दौंडकर, वनाजी बांगर उपस्थित होते. शेट्टी म्हणाले, ‘‘जनतेची भूक भागविण्याचे महत्त्वाचे काम बळीराजा करतो; मात्र आज हा बळीराजा सुखी नाही. उसाची एफआरपी एकरक्कमी मिळावी म्हणून राज्य सरकारच्या विरोधात उच्च न्यायालयात तीन वर्ष पाठपुरावा केला. त्यात यश आले. याचे श्रेय फक्त स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला आहे.’’ प्रभाकर बांगर म्हणाले “जर्सी गोऱ्हे, भाकड जनावरे व दुधातील भेसळ हा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर चर्चा केलेली आहे. त्यांनी याबाबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महानगरपालिका निवडणुका संपल्यानंतर या प्रश्नासाठी पुन्हा मी पवार यांना भेटणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक तालुक्यात संघटना बांधणी केली जाणार आहे. त्यामध्ये तरुण शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांचा लढा यशस्वी करू.” बाजीराव महाराज बांगर,सोपान महाराज शिंदे,प्रकाश कोळेकर,वैभव टेमकर,प्रमोद खांडगे,मारुती गोरडे यांची भाषणे झाली. संदीप वाबळे यांनी सूत्रसंचालन केले.
