सरसकट भरीव आर्थिक मदत द्या भारत कृषक समाजाची केंद्र व राज्य शासनाकडे मागणी

शेतकऱ्यांना सरसकट
भरीव आर्थिक मदत द्या
भारत कृषक समाजाची केंद्र, राज्य शासनाकडे मागणी
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अकोला ः ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये पावसाने घेतलेल्या प्रदीर्घ विश्रांतीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, त्यानंतर झालेल्या पावसानेही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत न अडकवता सरसकट भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी भारत कृषक समाजाने (महाराष्ट्र) केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषिमंत्री व इतरांना निवेदने पाठविली. निवेदनात म्हटले, की खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला पिकांची परिस्थिती चांगली होती. मात्र ऑगस्टमध्ये पावसाने प्रदीर्घ दांडी मारल्याने सोयाबीनसह विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर काही भागांत कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस झाला असला, तरी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकांना त्यातून फारसा दिलासा मिळालेला नाही. पावसानंतर पडलेल्या कडक उन्हामुळे पिकांचे नुकसान आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
यंदा पीकविमा योजनेच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पीकविमा काढलेला नाही. त्यामुळे शासनाने पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत वेळ न घालवता नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत जाहीर करावी. तसेच केंद्र शासनाचे पीक नुकसान पाहणी करणारे पथक तातडीने राज्यात बोलवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाकडून आर्थिक मदत तसेच पीकविमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भारत कृषक समाजाच्या वतीने चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर, डॉ. रमेश ठाकरे, प्रशांत चौधरी, वसंतराव महाजन, जगतराव पाटील आणि शेषराव पाटील यांनी केली आहे.
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