पुणे

सोनई

सोनई
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वीजप्रश्नी शेतकऱ्यांचा
उपोषणाचा इशारा
सोनई, ता. २५ : महावितरणच्या खुपटी व करजगाव फिडरचा विद्युतपुरवठा अनियमित होत असल्याने शेतीपिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन वीजपुरवठा सुरळीत करावा, अन्यथा उपोषण करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. याबाबत महावितरणच्या नेवासे येथील सहायक अभियंत्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
अगोदर आठ तास असलेला विद्युत पुरवठा दिवसा सहा तास देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात चारच तास पुरवठा राहतो व त्यातही काही दिवस दुरुस्तीच्या नावाखाली तो खंडित केला जातो, असे निवेदनात नमूद केले आहे. चारा व पिण्याचे पाणी तसेच शेतपिकांची अवस्था लक्षात घेऊन नाही दिवसा, तर रात्री आठ तास पुरवठा ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदनावर विक्रम चौधरी, भीमराज कार्ले, प्रकाश कार्ले, संभाजी कार्ले व साठ शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.

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