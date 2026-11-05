बुलडाणा : नवीन पीक कर्ज

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पतसंस्था, ‘फायनान्स’च्या
कर्जामुळे पीककर्ज अडविले
शेतकरी त्रस्त; आंदोलनाचा इशारा
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
बुलडाणा : नवीन पीककर्ज मिळविताना सातबारावर पतसंस्था किंवा मायक्रो फायनान्स संस्थांचे कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारले जात असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आंदोलक अक्षय पाटील यांनी नुकतीच (ता.२) शेतकऱ्यांसह भारतीय स्टेट बँकेच्या जळगाव जामोद शाखेत जाऊन शाखा व्यवस्थापकांची भेट घेतली.
या वेळी बँक प्रशासनाशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना अनावश्यक अटी न लावता नियमानुसार तातडीने पीककर्ज वाटप करावे. सातबारावर पतसंस्था किंवा मायक्रो फायनान्स संस्थांकडून घेतलेले कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज अर्जांबाबतही टाळाटाळ करू नये, अशी मागणी अक्षय पाटील यांनी येथे केली.
श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘पतसंस्था आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांकडील कर्जाचा पीककर्जाशी थेट संबंध नसताना त्याचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्जापासून वंचित ठेवले जात आहे.’’ पीककर्ज वितरणातील अडवणूक थांबविली नाही, तर बँक प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
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बुलडाणा : शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज विषयी स्टेट बँकेच्या जळगाव जामोद शाखेत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करताना आंदोलक.
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