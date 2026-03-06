आमदार अभिजीत पाटील यांची अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया
शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीची आवश्यकता होती. तसेच सुमारे दीड लाख कोटीचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने ही तूट कमी करता येऊ शकली असती. परंतु तसे झाले नाही. मात्र माढा तालुक्यातील काही गावच्या बायपास रस्त्यांसाठी व इतर रस्त्यांसाठी सुमारे २५ कोटींच्या निधीची या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. तसेच पंढरपूर तालुक्यातील काही गावातील रस्त्यांसाठीही निधी मिळाला आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा आभारी आहे. मात्र ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती व नव्याने रस्ते करण्यासाठी आणखी निधीची आवश्यकता आहे.
- अभिजित पाटील, आमदार, माढा विधानसभा
