अमरावतीत ‘क्रांतिकारी’ची जंबो बैठक; विदर्भात संघटन विस्ताराचा तुपकरांचा निर्धार

दुष्काळ, पीकविमा, कर्जमाफी
प्रश्नी आंदोलनाची तयारी ः तुपकर
बुलडाणा : राज्यात दुष्काळी स्थिती, नुकसानभरपाई, पीकविमा, पूर्णवेळ वीजपुरवठा, जळालेले ट्रान्सफॉर्मर, सरसकट कर्जमाफी, नियमित कर्जदारांना दोन लाख रुपयांचे अनुदान आणि शेतकऱ्यांच्या ‘सिबिल’चा प्रश्नावर क्रांतिकारी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची तयारी करीत आहे, अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी दिली.
विदर्भात संघटना मजबूत करण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. अमरावती येथे विदर्भातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची जंबो बैठक नुकतीच घेतली. प्रत्येक गावात संघटनेची ताकद उभी करून शेतकरी प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन तुपकर त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना केले.
‘पायाला भिंगरी लावा’
गावागावात बैठका घेऊन तरुणांना चळवळीशी जोडावे, शेतकऱ्यांच्या स्थानिक समस्या जाणून घ्याव्यात आणि संघटना मजबूत करावी, असे तुपकर यांनी सांगितले. ‘‘पायाला भिंगरी लावून विदर्भ पिंजून काढायचा,’’ असा निर्धार या वेळी व्यक्त करण्यात आला. बैठकीला वाशीम, लातूर, नांदेड, वर्धा, नागपूर, अकोला, हिंगोली, यवतमाळ, भंडारा, चंद्रपूर व अमरावतीसह विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी उपस्थित होते. पदाधिकाऱ्यांना जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर संघटन विस्ताराचे लक्ष्य देण्यात आले.
अमित आढाऊंसह अनेकांचा प्रवेश
अमरावतीचे शेतकरी नेते तथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमित आढाऊ यांनी सहकाऱ्यांसह क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेत प्रवेश केला. आढाऊ यांच्यावर विदर्भ संपर्क प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. नागपूरच्या ॲड. सृष्टीताई दौड यांची युवती आघाडीच्या राज्य कार्याध्यक्षपदी, तर मनीष नांदे यांची वर्धा जिल्हा संपर्कप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
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