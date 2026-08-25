पुणे

सातारा शक्तिपीठ’च्या मोजणीस शेतकऱ्यांचा विरोध

सातारा शक्तिपीठ’च्या मोजणीस शेतकऱ्यांचा विरोध
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‘शक्तिपीठ’च्या मोजणीस
शेतकऱ्यांचा विरोध
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ॲग्रोवन वृत्तसेवा
मायणी, जि. सातारा : शक्तिपीठ महामार्गाच्या अधिग्रहण करावयाच्या जागेची मोजणी करण्यासाठी व शेतकऱ्यांसाठी समन्वय साधण्यासाठी शासकीय अधिकारी मायणी शिंदेवाडा येथे आले होते. मात्र, अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविल्याने विनामोजणी करता अधिकाऱ्यांना परतावे लागले.
मायणीतील पूर्व भागातील शिंदेवाडा येथून जाणाऱ्या शक्तिपीठ मार्गाची मोजणी करण्यासाठी व शेतकऱ्यांशी समन्वय साधण्यासाठी शासकीय अधिकारी सोमवारी मायणीत दाखल झाले. त्यांचा कानोसा लागताच भागातील शेतकरी एकवटले. त्यांनी ‘आम्हाला रस्ता नको, मोजणी करू नका’, असे सांगत मोजणीस प्रतिबंध केला. त्यावेळी खटावच्या तहसीलदार बाई माने, भूमापन उपअधीक्षक सुनील राऊत, मोनोज कंपनीचे प्रतिनिधी प्रमोद सावंत, सरपंच प्रतिनिधी रणजित माने, तलाठी, पोलिस पाटील प्रशांत कोळी, सुनील भिसे, शांताराम देशमुख, मनोज भिसे, रामभाऊ शिंदे, अतुल देशमुखे, सचिन शिंदे, किसन शिंदे, सुनीता शिंदे, दत्तात्रय शिंदे, सुखदेव शिंदे, रमेश शिंदे, हनुमंत भिसे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.

कोट ---
माण तालुक्यातील १४ गावे, खटाव तालुक्यामधील पाचपैकी चार गावांनी सहकार्याची भूमिका घेतली असून, आपणही सहकार्य द्यावे. आपल्या अडचणी निवेदनाद्वारे आमच्याकडे दिल्यास त्या अडचणी आम्ही शासनापुढे मांडू, मात्र या कामास विरोध करू नये.
- बाई माने, तहसीलदार
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कोट
२७ ऑगस्ट रोजी मायणीत खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील येणार असून, त्यांच्यापुढे आम्ही आमच्या सर्व व्यथा मांडू. तोपर्यंत रस्त्याची मोजणीचे काम थांबवावे, अन्यथा शेतकरी आंदोलन करतील.
- रणजित माने, सरपंच प्रतिनिधी

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