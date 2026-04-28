''गुंजवणी''चे काम वाल्ह्यात पुन्हा रोखले

वाल्हे, ता. २८ : गुंजवणी प्रकल्पाच्या बंद पाइपलाइनचे काम शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता आणि जुन्या सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष करून सुरू असल्याचा आरोप करत, वाल्हे (ता. पुरंदर) येथील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता. २८) हे काम आक्रमक पवित्रा घेत पुन्हा बंद पाडले.
प्रकल्पांतर्गत पाइपलाइन टाकण्याचे काम सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहे. मात्र, १९९३ च्या मूळ सर्वेक्षणानुसार आखलेल्या मार्गाचा विचार न करता आणि संबंधित शेतकऱ्यांची संमती न घेता कंपनी मनमानी पद्धतीने काम करत असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. मंगळवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत या कामाला एकमुखाने विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी थेट प्रकल्प स्थळी धाव घेऊन काम थांबवले. यावेळी ॲड. फत्तेसिंग पवार, बाळासाहेब राऊत, विक्रमसिंह भोसले, समदास राऊत, पोपट नवले, रणसिंग पवार, मदन भुजबळ, माणिक पवार, उमेश पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
बाळासाहेब राऊत म्हणाले, "गेल्या पाच वर्षांपासून आम्ही मागणी करत असूनही प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. अनेकदा पोलिस बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची दमदाटी केली जाते. काही ठिकाणी इतरांच्या सह्या घेऊन बेकायदा काम सुरू आहे." दरम्यान, कंपनीच्या या भूमिकेविरोधात गुरुवारी (ता. ३०) ग्रामस्थांची बैठक घेऊन ''गाव बंद'' ठेवण्याचा इशारा ॲड. फत्तेसिंग पवार यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही काम सुरू करू नये
पाइपलाइन टाकताना पिकांचे नुकसान होऊ नये
नुकसान झाल्यास तत्काळ भरपाई द्यावी
१९९३ च्या सर्वेक्षणानुसारच पाइपलाइनचे नियोजन करावे
चार फूट व्यासाची पाइपलाइन टाकावी
कामाच्या ठिकाणी दिशादर्शक माहिती फलक लावावेत
