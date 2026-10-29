ऊसाला ५ हजार रुपये पहिली उचल द्या; विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याचे गाळप बंद पाडले

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पंढरपूर : श्री विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखान्याच्या गव्हाणीत आंदोलन करताना शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते.
विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याचे गाळप पाडले बंद
उसाला पाच हजारांची पहिली उचल देण्याची मागणी; गव्हाणीत ठिय्या आंदोलन
पंढरपूर, ता. २९ : उसाला पहिली उचल पाच हजार रुपये जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी ऊस दर संघर्ष समितीने गुरुवारी (ता. २९) आक्रमक पवित्रा घेतला. रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष दीपक भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो कार्यकर्त्यांनी करकंब येथील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे गाळप बंद पाडले. दुपारपासून गाळप बंद झाल्याने ऊसतोडणी आणि वाहतूक ठप्प झाली आहे.
यंदाच्या हंगामातील उसाला पाच हजार रुपये पहिली उचल द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. कारखान्यांनी ऊसदर जाहीर न करताच गाळप सुरू केल्याने शेतकरी संघटनांमध्ये संताप आहे. यापूर्वीही ऊसदरासाठी आंदोलने करण्यात आली; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून कारखाने सुरू करण्यात आल्याने संघटना अधिक आक्रमक झाल्या आहेत.
गुरुवारी दुपारपासून कार्यकर्त्यांनी कारखान्याच्या गव्हाणीत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. व्यवस्थापनाने पाच हजार रुपये पहिली उचल जाहीर करेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही आणि गाळप सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा ऊस दर संघर्ष समितीने दिला आहे. या आंदोलनामुळे परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. आंदोलनात दीपक भोसले, समाधान फाटे, सचिन पाटील, विक्रांत जगदाळे, निवास नागणे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.
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