पुणे

बोधेगाव -पावसासाठी बोधेगावकरांची पायपीट,काशी केदारेश्वराला साकडे

बोधेगाव -पावसासाठी बोधेगावकरांची पायपीट,काशी केदारेश्वराला साकडे
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पावसासाठी बोधेगावकरांची पायपीट
काशी केदारेश्वराला साकडे ः शेतकरी, व्यापारी, नोकरदारांचा सहभाग

बोधेगाव, ता.१९ः पावसासाठी बोधेगावातील विविध क्षेत्रांतील नागरिकांनी एकत्र येत बोधेश्वर महाराज मंदिरापासून गोळेगाव येथील श्री क्षेत्र काशी केदारेश्वर मंदिरापर्यंत तब्बल १५ किलोमीटरची पायी वारी केली. हरिनामाचा गजर करीत ‘आता तरी पाऊस पडू दे’ अशी आर्त हाक देत केदारेश्वराला साकडे घालण्यात आले.

जून महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या रिमझिम पावसावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी कपाशी, सोयाबीन, बाजरी, उडीद, मूग आदी पिकांची पेरणी केली. मात्र, त्यानंतर दमदार पावसाने पाठ फिरवल्याने पिकांची वाढ खुंटली आहे. पिकांवर रोग-किडीचा प्रादुर्भावही दिसू लागला आहे. त्यामुळे पिकांचे भवितव्य पावसाच्या एका दमदार सरीवर अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. पिण्याच्या पाण्याची चिंता वाढत आहे. नदी-नाले वाहते व्हावेत, विहिरींची पाणीपातळी वाढावी आणि तोंडाशी आलेला घास पावसाअभावी हिरावला जाऊ नये, अशी भावना दिंडीतील नागरिकांनी व्यक्त केली. पायी दिंडीत व्यापारी प्रल्हाद शिंदे, सेवानिवृत्त उत्पादन शुल्क अधिकारी भैय्यासाहेब घोरतळे, मच्छिंद्र पवार, कैलास अंधारे, संतोष शिंदे, माऊली शिंदे, मदन घोरतळे, पांडुरंग वाघमारे, वसंतराव आधापुरे, किरण पौळ यांनी सहभाग घेतला.

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पावसासाठी शेतकऱ्यांची वारी
बोधेगाव पायी वारी
रिमझिम पावसा साठी प्रार्थना
काशी केदारेश्वर मंदिरानगरी
बोधेगावकरांची पवित्र यात्रा
पाण्याच्या वाढी साठी प्रार्थना
शेतकरी पिकांचा झालेला प्रादुर्भाव
हरिनामाच्या गजरात वारी
चांगल्या पावसाबाबत चिंता
बोधेश्वर महाराज मंदिराची यात्रा
पावसाबाबत भावनांचे प्रदर्शन
दिंडीतील व्यापारी चेर्यांबद्दल
पाण्याच्या पातळीची काळजी
पिकांची वाढ सांभाळण्यासाठी प्रार्थना
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