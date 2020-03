मावळात पिके राखण्यासाठी ‘शेतकरी यंत्रणा’ सज्ज

टाकवे बुद्रुक - सध्या नाणे मावळातील शिवारांत लागवड केलेल्या विविध पिकांचे वन्यप्राणी आणि पक्ष्यांपासून संरक्षण व्हावे म्हणून शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतावर मचाण बनवल्या आहेत. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ज्वारी, बाजरी, मका व भुईमूग अशा पिकांवर पक्ष्यांचे थवे आक्रमण करतात. ते रसदार कोवळे दाणे फस्त करतात. खरीप हंगाम संपला की नाणे मावळात वाटाणा, हरभरा, मसूर, मका, ज्वारी, बाजरी व भुईमूग या रब्बी पिकांची लागवड केली जाते. या पिकांची वाढ झाल्यानंतर डोंगरभागाशेजारी असलेल्या शिवारात रात्रीच्या वेळी वन्यप्राण्यांचा वावर वाढतो व दिवसा पिकांच्या कणसांवर पक्ष्यांचे थवे रसदार कोवळे दाणे टिपायला येऊ लागतात. या वन्यप्राण्यांकडून रब्बी पिकांची नासधूस, तर हाती मिळणारे धान्य पक्ष्यांकडून फस्त व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळे आपापल्या पिकांची राखण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनाच शेतावर थांबावे लागते व शेतकरी एक आसरा म्हणून या मचाणींची बांधणी लाकडांपासून व पेंढ्यापासून करतात. रात्रीच्या वेळी वन्यप्राण्यांपासून व सापांपासून आपापले संरक्षण व्हावे म्हणून त्या उंचही बनवल्या आहेत. दिवसा उन्हाच्या तडाख्यातूनही सुटका या मचाणींपासून होत आहे. दिवसा व रात्रीच्या वेळी शेतकरी शिवारात बनवलेल्या या मचाणींमध्ये राहून पत्रांचे डबे वाजवून वन्यप्राण्यांना व पक्ष्यांना पळवून लावत आहेत व आपल्या पिकांना वन्यप्राणी व पक्ष्यांपासून दूर ठेवत आहे. त्यामुळे हाती चांगल्या प्रकारे धान्य व कडधान्य मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

Web Title: Farmers ready to stop birds in the Maval