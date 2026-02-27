जमावबंदी आदेश धुडकावत शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ महामार्गासाठी केला विरोध , मोजणी न करता अधिकारी परतले.
गौडगाव (ता. बार्शी) : येथील शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणीस आलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर विरोध दर्शवताना शेतकरी.
शक्तिपीठ महामार्ग मोजणीला तीव्र विरोध
गाैडगावात शेतकरी रस्त्यावर; मोजणी न करताच अधिकारी परतले
सकाळ वृत्तसेवा
वैराग, ता. २७ : नागपूर- गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गासाठी बार्शी तालुक्यातील नऊ गावांतील जमिनींच्या मोजणीला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्याने प्रशासनाला मोजणी न करताच परतावे लागले. संभाव्य तणाव लक्षात घेऊन प्रांताधिकाऱ्यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी जमावबंदीचे आदेश जारी केले होते. २६ व २७ फेब्रुवारी दरम्यान मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन होते.
गौडगाव (ता. बार्शी) येथे प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे हे मोठ्या पोलिस बंदोबस्तासह उपस्थित होते. सकाळी साडेदहा वाजता त्यांनी शेतकऱ्यांना मोजणीस सहकार्य करण्याचे आवाहन केले; मात्र शेतकऱ्यांनी शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन देण्यास स्पष्ट नकार देत ठाम भूमिका घेतली.
दुपारी १२.४० वाजता नितीन शहाजी भड यांच्या गट क्रमांक ८८/३ मध्ये मोजणीसाठी अधिकारी पोचले असता संबंधित शेतकरी व ग्रामस्थांनी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्यासमोर तीव्र विरोध नोंदविला. त्यामुळे स्थळ पंचनामा करून अधिकारी व पोलिस दुपारी अडीचच्या सुमारास परतले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोचविण्यात येतील, असे प्रांताधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बाधित नऊ गावे
गौडगाव, रातंजन, मालेगाव, आंबेगाव, आंबाबाईचीवाडी, जवळगाव, हत्तीज, चिंचखोपन व शेळगाव (आर) या गावांतील जमिनी भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम, १९५५ च्या कलम १५(२) अन्वये ७ मार्च २०२४ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मात्र मोजणीस शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध कायम आहे.
यापूर्वीचा नागपूर-रत्नागिरी चार पदरी महामार्ग असताना, नव्या शक्तिपीठ महामार्गाचा अट्टहास कशासाठी? आम्ही अल्पभूधारक शेतकरी असून जमिनी भूसंपादन होऊ देणार नाही.
- रविराज पाटील, शेतकरी, हत्तीज
