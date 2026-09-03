कोल्हापूरः आजऱ्यात भारतीय किसान सभेचा संघर्ष मेळावा

शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या हक्कासाठी संघर्ष
ॲड. दशरथ दळवी ः आजऱ्यात भारतीय किसान सभेचा संघर्ष मेळावा
आजरा, जि. कोल्हापूर ः शेतकरी व ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कायदेशीर व संघटनात्मक संघर्ष एकत्रितपणे पुढे नेण्याची गरज आहे. देवस्थान-मठ ट्रस्ट जमीन प्रश्नातील कायदेशीर बाजूने शेतकऱ्यांनी एकजुटीने लढा उभारावा, असे आवाहन ॲड. दशरथ दळवी यांनी केले.
येथील श्रमिक पतसंस्थेच्या सभागृहात अखिल भारतीय किसान सभेचा संघर्ष व लढा मेळावा झाला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ॲड. दळवी अध्यक्षस्थानी होते. किसान सभेचे समन्वयक व जिल्हा सहसचिव संग्राम सावंत, किसान सभेचे आजरा तालुका नेते शिवाजी गुरव, शांताराम पाटील, संजय घाटगे उपस्थित होते. यावेळी अखिल भारतीय किसान सभा, देवस्थान-मठ ट्रस्ट जमीन प्रश्न, शेतकरी-शेतमजूर हक्क आणि राज्य अधिवेशनाची दिशा याबाबत चर्चा करण्यात आली.
सुरेश शिंगटे, ज्योतिराम राणे, श्रावण चौगुले, दत्तात्रय कांबळे, संतोष मासोळे, संभाजी मोहिते, शिवाजी गिलबिले, भगवान सूर्यवंशी, राजेंद्र देशमुख, रामा कांबळे, संतोष माने, सचिन लोहार, शुभम कांबळे आदी उपस्थित होते.
कोट
शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शेतमजूर, कामगार, भूमिहीन, बेघर यांच्या समस्या आणि गावठाण वाढ या प्रश्नांबाबत लढा देणार आहे. देवस्थान व मठ ट्रस्टच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क व संरक्षण मिळेपर्यंत निकराचा लढा केला जाईल. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या २४ व्या राज्य अधिवेशनाला आजरा तालुका व परिसरातील शेतकरी-शेतमजुरांनी उपस्थित राहावे.
– संग्राम सावंत, समन्वयक व जिल्हा सहसचिव, किसान सभा
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