पुणे

Success Story : शेतकरीपुत्र किरण धनावडे पोलिस उपनिरीक्षकपदी; सहा वर्षांच्या संघर्ष अन्‌ मेहनतीचे फळ

शेतकरी कुटुंबातील किरण धनावडे याने खडतर प्रयत्नाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवत पोलीस उपनिरीक्षक पदाला घातली गवसणी.
Kiran Dhanawade

Kiran Dhanawade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिर्डोशी - पान्हवळ (ता. भोर) येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील किरण सुरेश धनावडे याने खडतर प्रयत्नाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवत पोलीस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
bhor
MPSC Exam
motivational story
Sub inspector of police

Related Stories

No stories found.