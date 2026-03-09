Success Story : शेतकरीपुत्र किरण धनावडे पोलिस उपनिरीक्षकपदी; सहा वर्षांच्या संघर्ष अन्‌ मेहनतीचे फळ

हिर्डोशी - पान्हवळ (ता. भोर) येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील किरण सुरेश धनावडे याने खडतर प्रयत्नाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत घवघवीत यश मिळवत पोलीस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली आहे. .आंबवडे खोऱ्यातील पानव्हळ गावचे किरणचे वडील सुरेश धनावडे हे दहावी तर आई सुनीता या सहावी शिकलेल्या असून शेती करून उदरनिर्वाह करतात. शेतात काबाडकष्ट करून मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा उभा केला आहे. विशेष म्हणजे आई सुनीता या घरातील कामे करून शेतात पतीला साथ देत आहेत..शेतीत राबत तिन्ही मुलांना उच्चशिक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातील राहुल इंग्लंडमधून मास्टर ऑफ सायन्स पदवी घेऊन आयटी कंपनीत नोकरी करतोय. तर अजय याने हॉटेल मॅनेजमेंट पदवी प्राप्त केली आहे. गावात पोलिस अधिकारी होऊन किरणने गावाचे नाव उंचावले आहे.किरणचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पानव्हळ, माध्यमिक शिक्षण श्री नागेश्वर विद्यालय आंबवडे, उच्च माध्यमिक शिक्षण अनंतराव थोपटे महाविद्यालय भोर तर पदवी शिक्षण नौरोसजी वाडिया कॉलेज पुणे येथे झाले..सन २०२०ला कोरोना काळात गावातूनच एमपीएससीची त्याने तयारी सुरू केली. २०२१ला पुण्यात जाऊन लायब्ररी लावून अभ्यासाला केला. २०२४ ला पूर्व परीक्षा पास झाला तर २०२५ला मुख्य परीक्षा व ग्राउंड पूर्ण केले. २०२६ला मुलाखत व अंतिम निकालात यश संपादन केले.पूर्व परीक्षेला ३ लाख ८७ हजार मुलांतून मुख्य परीक्षेसाठी १७,००० मध्ये निवड झाल्यानंतर उत्तीर्ण होऊन ग्राउंडसाठी ९०० विद्यार्थ्यांमध्ये त्याची निवड झाली. यातून नुकत्याच लागलेल्या निकालात ८४ वी रँक मिळवून यश मिळवले. यासाठी किरणने ६ वर्ष मेहनत व अभ्यासासाठी संघर्ष केला..अभ्यास करत असताना ॲड. दिगंबर खोपडे, ॲड. विशाल खोपडे, सागर खंडाळे, शुभम धानवले, महेश लोंढे, वैभव जाधव, प्रथमेश चिकणे, गजानन थोपटे, अमित दिघे यांची साथ व मार्गदर्शन लाभले.आम्हा भावंडांना उच्चशिक्षित करण्यासाठी आई-वडिलांनी शेतीत केलेले कष्ट, मेहनत कधीच विसरता येणार नाही. त्यांचे ऋण कायम स्मरणात राहील. त्यांची प्रेरणा, पाठबळ तसेच भावांची व मित्रांची साथ मिळालेल्या यशात मोलाची ठरली.- किरण धनावडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.