शेतकरी अभ्यास दौऱ्यासाठी
पाच शेतकऱ्यांची निवड
अॅग्रोवन वृत्तसेवा
अकोला : शेतकरी अभ्यास दौऱ्यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या सोडतीत जिल्ह्यातील पाच शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण गटातून योगेश राऊत (ता. बाळापूर), गणेश तायडे (ता. बाळापूर) आणि विनायक वारे (ता. मूर्तिजापूर) यांची निवड झाली.
महिला गटातून सुरेखा अनिल भगत (ता. बार्शीटाकळी), तर केंद्र-राज्य कृषी पुरस्कारप्राप्त गटातून गणेश जगन्नाथ काळे (रा. तामशी, ता. बाळापूर) यांची निवड करण्यात आली. युरोप, चीन दौऱ्यासाठी ही लाॅटरी काढण्यात आली.
शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, पीक व्यवस्थापन, कृषी प्रक्रिया, मूल्यवर्धन तसेच प्रगत शेती पद्धतींची माहिती मिळावी, या उद्देशाने अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करण्यात येते. या दौऱ्याच्या माध्यमातून विविध भागांतील शेतीतील प्रयोग आणि तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्याची संधी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
शेतकरी अभ्यास दौऱ्यासाठी पात्र अर्जदारांमधून सोडत काढण्यात आली. यावेळी प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुषार जाधव, कृषी उपसंचालक हरिश देशमुख, उपविभागीय कृषी अधिकारी विवेक बिऱ्हाडे यांच्यासह अर्जदार शेतकरी उपस्थित होते. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना दौऱ्याबाबतची पुढील माहिती कृषी विभागामार्फत देण्यात येणार आहे.
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