POCSO Justice: पॉक्सो प्रकरणांतील चिमुकल्यांना जलद न्याय : सात वर्षांहून अधिक अनुभवी सरकारी वकिलांची विशेष नियुक्ती

पुणे : अत्याचार झालेल्या बालकांना लवकर न्याय मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने किमान सात वर्षे अनुभव असलेल्या सरकारी वकिलांना विशेष पॉक्सो सरकारी वकील म्हणून नियुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे विशेष न्यायालयांमधील खटल्यांचा अधिक प्रभावी पाठपुरावा होऊन पुरावे सादर करण्यापासून अंतिम युक्तिवादापर्यंतची प्रक्रिया अधिक सक्षम होऊन दोषींना शिक्षा होण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे..विधी व न्याय अंतर्गत नेमणूक झालेल्या सरकारी वकिलांनाही विशेष अधिकार मिळावेत याबाबत जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी पाठपुरावा केला होता. त्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानंतर, विधी व न्याय विभागाने २२ जुलैला अधिसूचना जारी केली आहे. बाल लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कायदा) २०१२ च्या कलम ३२(१) अंतर्गत ही नियुक्ती करण्यात आली आहे..अधिसूचनेत नमूद बाबी ः- सरकारी वकील हे त्यांच्या मूळ पदासोबतच विशेष पॉक्सो सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहतील- नियुक्ती पुढील आदेशापर्यंत किंवा त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या कालावधीपर्यंत लागू राहील- महाराष्ट्र लॉ ऑफिसर्स नियमातील अटी या नियुक्तीला लागू राहतीलया निणर्यामुळे पोक्सोचे खटले जलदगतीने चालण्यास मदत होईल. तसेच, प्रलंबित खटले लवकर निकाली लागतील परिणामी शिक्षेचे प्रमाण वाढेल. या बाबात गेल्या काही दिवसांपासून पाठपुरावा करण्यात आला होता.- ॲड. प्रमोद बोंबटकर, जिल्हा सरकारी वकील, पुणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.