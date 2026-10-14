पुणे

Loni Kalbhor Accident : भरधाव इलेक्ट्रिक कारची धडक; भाजीविक्रेत्या महिलेचा मृत्यु

पुणे-सोलापूर महामार्गावर रस्ता ओलांडणाऱ्या ६२ वर्षीय भाजीविक्रेत्या महिलेला भरधाव इलेक्ट्रिक कारने धडक दिल्याने गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान झाला मृत्यू.
Electric Car Accident

Electric Car Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर - पुणे-सोलापूर महामार्गावर रस्ता ओलांडणाऱ्या ६२ वर्षीय भाजीविक्रेत्या महिलेला भरधाव इलेक्ट्रिक कारने धडक दिल्याने गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. लोणी काळभोर येथील शौर्य हॉस्टेलसमोर ४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास हा अपघात झाला. या प्रकरणी अपघातानंतर तब्बल नऊ दिवसांनी, १३ ऑक्टोबर रोजी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात अज्ञात कारचालकाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

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