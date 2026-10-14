Loni Kalbhor Accident : भरधाव इलेक्ट्रिक कारची धडक; भाजीविक्रेत्या महिलेचा मृत्यु

लोणी काळभोर - पुणे-सोलापूर महामार्गावर रस्ता ओलांडणाऱ्या ६२ वर्षीय भाजीविक्रेत्या महिलेला भरधाव इलेक्ट्रिक कारने धडक दिल्याने गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. लोणी काळभोर येथील शौर्य हॉस्टेलसमोर ४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सातच्या सुमारास हा अपघात झाला. या प्रकरणी अपघातानंतर तब्बल नऊ दिवसांनी, १३ ऑक्टोबर रोजी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात अज्ञात कारचालकाविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..लताबाई दत्तात्रय रासकर (वय-६२, रा. माळीमळा, लोणी काळभोर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. त्या भाजीपाला विक्री करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होत्या. ४ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी त्या शौर्य हॉस्टेलसमोर एका सुरक्षा रक्षकासोबत पुणे-सोलापूर महामार्ग ओलांडत होत्या. त्यावेळी पुण्याकडून सोलापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या टाटा कर्व ईव्ही कारने त्यांना जोरदार धडक दिली. या धडकेत त्या रस्त्यावर पडून गंभीर जखमी झाल्या..अपघातानंतर नागरिकांनी त्यांना तातडीने लोणी काळभोर येथील शांताई रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्या छातीला आणि दोन्ही गुडघ्यांना गंभीर दुखापत झाली होती. प्रकृती गंभीर असल्याने ५ ऑक्टोबर रोजी त्यांना फुरसुंगी येथील शिवम रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे रात्री साडेआठच्या सुमारास प्रकृती खालावल्याने त्यांना पुण्यातील ससून रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, रात्री पावणेअकराच्या सुमारास डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..अंत्यसंस्कार व इतर विधी पूर्ण झाल्यानंतर मृत महिलेच्या कुटुंबीयांनी १३ ऑक्टोबर रोजी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या कारचा क्रमांक एमएच १६ डीडब्ल्यू ९१०७ असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. चालकाने वाहतुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.महामार्गावर रस्ता ओलांडताना झालेल्या या अपघातात एका ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.