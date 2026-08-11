Shirur Accident : पुणे-नगर रस्त्यावर अपघात; एन्डेवर चालक व दूचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यु

शिरूर - शिरूर शहराबाहेरून जाणाऱ्या (बायपास) पुणे-नगर रस्त्यावर पाषाण मळा येथील दूभाजकाजवळून यु टर्न घेणाऱ्या एन्डेवर मोटारीला भरधाव वेगातील कंटेनरने मागून ठोकर दिली. या धडकेनंतर एन्डेवर मोटार दूभाजकाजवळ उभ्या असलेल्या दूचाकीवर आदळून विरूद्ध दिशेला आली आणि त्याचवेळी विरूद्ध दिशेने भरधाव जाणाऱ्या बसने मोटारीला ठोकरले. यात एन्डेवर चालक व दूचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यु झाला. आज सायंकाळी पाचच्या सुमारास झालेल्या या अपघातानंतर पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर शिरूर परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती..वाडेगव्हाण (ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) येथील उद्योजक किशोर नामदेव यादव (वय ३८) व दूचाकीस्वार प्रथमेश प्रकाश लाड (वय ३०, रा. सुंदर सृष्टी, शिरूर, मूळ रा. कुंडल, ता. पलूस, जि. सांगली) हे या अपघातात ठार झाले. शिरूर पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत या अपघाताची नोंद घेण्याचे काम चालू होते. पोलिसांकडून व प्रत्यक्षदर्शींकडून मिळालेल्या माहितीनूसार, उद्योजक किशोर यादव हे आपल्या एन्डेवर मोटारीतून (क्र. एमएच १२ एसयु ५५८९) शिरूरला कामानिमीत्त आले होते. काम उरकल्यानंतर बायपासवरील मित्रांना भेटून पुन्हा वाडेगव्हाण कडे जाण्यासाठी त्यांनी गावाबाहेरून जाणाऱ्या पुणे - नगर रस्त्यावरून हॉटेल संग्राम समोरून यु टर्न घेण्याचा प्रयत्न केला..त्यावेळी रस्ता दूभाजकाजवळ लाड हे दूचाकीस्वार दूचाकीसह (क्र. एमएच १० डीयु ५०५२) थांबले होते. त्यामुळे एन्डेवर चा वेग कमी होताच मागून भरधाव येणाऱ्या कंटेनर ने एन्डेवर ला जोराची धडक दिली. त्यामुळे एण्डेवर दूचाकीवर आदळली आणि दूचाकीसह विरूद्ध बाजूला गेली. त्याचवेळी छत्रपती संभाजीनगर कडे जाणाऱ्या पुणे - संभाजीनगर या शिवाई बसने (क्र. एमएच ४९ बीझेड ८०६०) दूचाकीसह एन्डेवर ला उडविले. मोटारीच्या पुढील भागाचा चक्काचूर होऊन किशोर यादव यांचा तर एन्डेवर व बसच्या मधे चिरडल्याने लाड यांचा जागीच मृत्यु झाला. या अपघातानंतर दोन - तीन वाहने एकमेकांवर आदळल्याने मोठा आवाज झाला. त्यामुळे परिसरात घबराट पसरली होती..या अपघातात मृत्युमूखी पडलेले किशोर यादव हे वाडेगव्हाण च्या सरपंच प्रियांका यादव यांचे पती असून, त्यांचे पारनेर तालुक्यातील राजकीय क्षेत्रात मोठे नाव होते. उद्योग व्यवसायाच्या निमीत्ताने अल्पावधीत नावारूपाला आलेल्या किशोर यादव यांचा मोठा मित्रपरिवार असून, अपघातानंतर त्यांच्या असंख्य मित्रांनी घटनास्थळी धाव घेतल्याने मोठी गर्दी झाली होती. यादव समर्थकांच्या वाहनांच्या गर्दीने वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडली. याच अपघातात मृत्युमूखी पडलेले मूळचे सांगली जिल्ह्यातील लाड हे दूचाकीस्वार आयटी कंपनीत सेवा बजावत होते व शिरूरमध्ये वास्तव्यास होते..दरम्यान, या अपघातानंतर एन्डेवर ला धडक देणारा कंटेनर न थांबता निघून गेला. घटनास्थळी वाहनांची व बघ्यांची मोठी गर्दी झाल्याने वाहतूक कोंडी झाली. पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील, उपनिरीक्षक गोविंद खटींग यांनी पोलिस पथकासह घटनास्थळी धाव घेऊन वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.