Pune News : हृदयविकाराचा झटका अन् उपचार ॲसिडिटीचा; अवघ्या दोन तासांत तरुणाचा मृत्‍यू

पुणे जिल्‍हा रुग्‍णालयातील डॉक्‍टरांच्या निष्‍काळजीपणामुळे दोन तासांत तरुणाचा झाला मृत्‍यू
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - छातीत वेदना होत असलेल्‍या तरुणाला औंध येथील जिल्‍हा रुग्‍णालयात पहाटे उपचारासाठी आणले. कर्तव्‍यावरील डॉक्‍टरांनी त्‍याची हृदयविकाराचे प्राथमिक निदान करणारी ‘ईसीजी’ (इलेक्‍ट्रोकार्डिओग्राफी) चाचणीही केली.

district hospital

