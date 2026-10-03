पुणे

Loni Kalbhor Crime : पोटच्या अल्पवयीन मुलीशी गैरवर्तनाचा आरोप; ३५ वर्षीय वडिलाला अटक

वडील आणि मुलीच्या पवित्र नात्याला धक्का देणारी घटना लोणी काळभोर परिसरात उघडकीस आली आहे.
crime

crime

Esakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर - वडील आणि मुलीच्या पवित्र नात्याला धक्का देणारी घटना लोणी काळभोर परिसरात उघडकीस आली आहे. जन्मदात्या वडिलांनीच आपल्या अल्पवयीन मुलीशी लगट करून तिचा विनयभंग केल्याचा आरोप समोर आला असून, या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी ३५ वर्षीय आरोपी वडिलांना अटक केली आहे.

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